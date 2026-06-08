Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Elezioni Italia
Lo speciale sulle elezioni comunali
Arrow-link
Arrow-link

Risultati ballottaggio elezioni comunali Arezzo, urne chiuse e spoglio in corso

Politica
©Ansa

Nella città toscana si sfidano Marcello Comanducci (centrodestra), che al primo turno ha raccolto il 43,81% delle preferenze, e Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra), che si è fermato al 32,36%

ascolta articolo

Urne chiuse e spoglio in corso ad Arezzo, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali. A sfidarsi sono Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA).

I risultati del primo turno

Marcello Comanducci, candidato del centrodestra, al primo turno ha raccolto il 43,81% delle preferenze, staccando di 11,45 punti l’avversario di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli (32,36%). Il civico Marco Donati, sostenuto anche da Azione, ha ottenuto oltre il 20% dei voti, ma per il ballottaggio non ha voluto dare indicazioni di voto. Gli altri candidati - Serena Marinelli, Michele Menchetti ed Egiziano Andreani - sono rimasti sotto il 2%.

Leggi anche

Risultati comunali Arezzo, ballottaggio Comanducci-Ceccarelli
FOTOGALLERY

©Ansa

1/14
Politica

Risultati elezioni comunali 2026, tutti i sindaci eletti al 1° turno

Centinaia di Comuni italiani sono stati chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo primo cittadino. Da Salerno a Venezia e da Reggio Calabria a Pistoia, ecco chi sono gli eletti al primo turno

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Elezioni Sardegna e ballottaggi, urne aperte dalle 7 alle 15. DIRETTA

live Politica

Al voto 42 Comuni per i ballottaggi delle amministrative, di cui sei capoluoghi: Lecco, Arezzo,...

Senatore Silvestro denunciato per violenza sessuale, la ricostruzione

Politica

L’incontro, secondo La Repubblica, sarebbe stato organizzato attraverso l’intermediazione di un...

Ballottaggi, alle 23 affluenza 39,8%. Alle comunali Sardegna al 46,45%

Politica

Al voto 42 Comuni per i ballottaggi delle amministrative, di cui sei capoluoghi: Lecco, Arezzo,...

La denuncia: "Violentata dal senatore Silvestro". Lui: "Falso"

Politica

Stando al racconto della presunta vittima (un'agente di commercio di vini), durante un incontro...

Meloni: "Assenza al vertice? Polemiche ridicole di sinistra disperata"

Politica

Lo ha detto la premier al Corriere della Sera. "Sulla scelta di non partire non c'è nessuna...

Politica: I più letti