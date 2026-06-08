Nella città toscana si sfidano Marcello Comanducci (centrodestra), che al primo turno ha raccolto il 43,81% delle preferenze, e Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra), che si è fermato al 32,36%
Urne chiuse e spoglio in corso ad Arezzo, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali. A sfidarsi sono Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA).
I risultati del primo turno
Marcello Comanducci, candidato del centrodestra, al primo turno ha raccolto il 43,81% delle preferenze, staccando di 11,45 punti l’avversario di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli (32,36%). Il civico Marco Donati, sostenuto anche da Azione, ha ottenuto oltre il 20% dei voti, ma per il ballottaggio non ha voluto dare indicazioni di voto. Gli altri candidati - Serena Marinelli, Michele Menchetti ed Egiziano Andreani - sono rimasti sotto il 2%.
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