Nella città toscana si sfidano Marcello Comanducci (centrodestra), che al primo turno ha raccolto il 43,81% delle preferenze, e Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra), che si è fermato al 32,36%

Urne chiuse e spoglio in corso ad Arezzo, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali. A sfidarsi sono Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA).