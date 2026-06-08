Risultati elezioni comunali, Meloni: "Ballottaggi confermano forza del cdx". Le reazioniPolitica
Introduzione
Ai ballottaggi delle amministrative 2026 il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6 (Arezzo, Lecco e Macerata) e il centrosinistra negli altri 3 (Agrigento, Chieti e Trani). Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto in questa tornata di comunali, secondo le elaborazioni di Youtrend il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Il 7 e l’8 giugno si è votato anche per il primo turno in 148 Comuni della Sardegna.
Sempre secondo le elaborazioni di Youtrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15mila abitanti al voto per le amministrative 2026 il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centrosinistra, in 40 è di centrodestra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Gli uscenti erano invece 59 di centrosinistra, 42 di centrodestra e 17 civici o di altri partiti.
Quello che devi sapere
Meloni: "I ballottaggi confermano la forza del centrodestra"
"Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento", ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori - aggiunge la leader di Fratelli d’Italia - Avanti così, con serietà e concretezza".
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Salvini: "Bene per Macerata, Lecco, Arezzo e tanti altri"
"Macerata, Lecco, Arezzo e tanti altri Comuni vinti dal centrodestra e dalla Lega: buon lavoro ai sindaci e a tutti i nuovi eletti!", ha scritto il segretario della Lega, Matteo Salvini, sul suo profilo X. Il vicepremier ha anche chiamato in diretta, durante la festa del centrodestra, Sandro Parcaroli, il sindaco uscente leghista appena riconfermato al ballottaggio Macerata. "Sandro ti faccio i miei complimenti, sei stato grande. Questo è il risultato che mi rende più orgoglioso degli ultimi anni - ha detto Salvini - Verrò presto a Macerata e metterò le tende fuori dallo Sferisterio, come promesso in campagna elettorale. Macerata è l'unico posto in cui mi sono speso in campagna per il ballottaggio. Ora Sandro prenditi una bella vacanza, te lo meriti".
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Tajani: "Centrodestra è coalizione protagonista"
"Da Lecco ad Arezzo, da Macerata a Pompei, da Viareggio a San Giovanni Rotondo, da Vignola a Cava de' Tirreni, da Comacchio a Sorrento, da Vigevano a Genzano. I dati di oggi confermano quelli del primo turno. Il centrodestra vince moltissimi ballottaggi e si conferma la coalizione protagonista. Buon lavoro a tutti i sindaci eletti - ha scritto su X il leader di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani - Ora tutti al lavoro per aumentare consenso dove non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo, per vincere le elezioni politiche e impedire che la sinistra metta le mani nelle tasche degli italiani: né patrimoniale, né tassa di successione".
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Taruffi (Pd): "Anche questa tornata vede affermazione centrosinistra"
"Avevamo detto che i conti li avremmo fatti alla fine, ed eccoli qua. Su 16 capoluoghi al voto, tra primo turno e ballottaggi, al centrosinistra vanno 8 sindaci e al centrodestra 6. Al di là della propaganda della destra, anche questa tornata elettorale vede l'affermazione del centrosinistra", ha dichiarato Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nella Segreteria nazionale del Pd. "Se guardiamo ai 18 Comuni capoluogo di provincia interessati dal rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale, vediamo che in 8 di questi sono stati eletti sindaci candidati dal campo progressista e 6 al centrodestra. Infatti alle vittorie di Mantova, Pistoia, Prato, Avellino e Andria al primo turno si aggiungono oggi Chieti, Trani e Agrigento al ballottaggio. Di queste, ad Avellino e Agrigento le amministrazioni uscenti erano di centrodestra", sottolinea Taruffi. "Numeri ancora più chiari se si tiene conto dei risultati di altri due capoluoghi quali Salerno ed Enna, già assegnati al primo turno, in cui a prevalere non è stato certo il centrodestra. Nel primo turno sui 118 Comuni sopra i 15 mila abitanti il campo progressista aveva vinto in 37 di questi e il centrodestra in 25. Numerose sono le vittorie anche nei 42 Comuni andati al ballottaggio. Come Molfetta, in provincia di Bari, con 60 mila abitanti, uno dei più popolosi non capoluogo coinvolti in questo ballottaggio. La vittoria netta del candidato del campo progressista è una nota particolarmente preziosa maturata in condizioni difficili ma che segnala l'affermazione anche del nuovo corso del Pd, che ha scelto di costruire l'alleanza progressista dicendo no a trasformismi e ambiguità", ha concluso l'esponente dem.
Catanzaro (Pd): "Successo Sodano ad Agrigento ha valore straordinario"
"Il risultato di Michele Sodano, nuovo sindaco di Agrigento, rappresenta un successo dal valore straordinario. Ha vinto un progetto che ci ha portati ad avere, finalmente, una coalizione unita a sostegno di un candidato e di un programma. Sono orgoglioso per il riscatto degli agrigentini che per troppi anni sono stati mortificati e abbandonati a sé stessi. Adesso dobbiamo guardare avanti e continuare a costruire un percorso che metta insieme le forze politiche e le energie che, con noi, vogliono liberare la Sicilia dai disastri di questo centrodestra", ha commentato Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all'Assemblea siciliana. "Ringrazio tutte le candidate e i candidati che hanno dato un contributo determinante per raggiungere questo risultato - ha aggiunto Catanzaro - e auguro buon lavoro alla nuova giunta e ai nostri consiglieri comunali, con loro il Pd torna finalmente protagonista ad Agrigento".
Manfredi (Pd): "Da Napoli parte la sfida per il governo del Paese"
"All'ottimo risultato del primo turno, il centrosinistra aggiunge altri significativi successi al ballottaggio. Da Afragola a Casalnuovo, da Sant'Anastasia a Somma Vesuviana, i fortini del centrodestra vengono espugnati. Da Napoli, dall'area metropolitana e dalla Campania parte un messaggio forte e inequivocabile: gli elettori scelgono il modello del campo largo e premiano la capacità degli amministratori di centrosinistra. Dai nostri territori e dal Sud lanciamo la sfida a una destra antimeridionale, che con i suoi provvedimenti ha ignorato o penalizzato il Mezzogiorno. Da qui parte il percorso, che va ampliato e rafforzato, per candidarci alla guida del Paese", ha detto il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi (Pd). "È importante evidenziare anche la maturità del nostro elettorato - aggiunge l'esponente dem - che nei Comuni dove siamo andati divisi al primo turno, come Casalnuovo e Ottaviano, si è compattato intorno al candidato del centrosinistra al ballottaggio, facendo emergere un sentire comune che va anche al di là delle scelte dei gruppi dirigenti locali".
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