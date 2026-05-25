Risultati elezioni comunali Avellino, urne chiuse e spoglio in corso

Sono tre i candidati che si sfidano per la poltrona di primo cittadino: Gianluca Festa (civico sostenuto da Lega e Udc), Laura Nargi (civica sostenuta da Forza Italia e Fratelli d'Italia) e Nello Pizza (centrosinistra)
Urne chiuse e spoglio in corso ad Avellino, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI). L'affluenza definitiva è stata del 69,83%, in lievissimo aumento rispetto al 69,33% della precedente consultazione.
I candidati
Per le elezioni comunali del 2026, ad Avellino i candidati alla carica di sindaco sono tre e a sostenerli ci sono in totale 15 liste. In corsa ci Gianluca Festa (civico sostenuto da Lega e Udc), Laura Nargi (civica sostenuta da Forza Italia e Fratelli d'Italia) e Nello Pizza (centrosinistra). Festa e Nargi hanno già indossato la fascia di primo cittadino e rappresentano due porzioni diverse del centrodestra, mentre Pizza è il nome che ha unito il Campo largo.
Approfondimento
Elezioni comunali ad Avellino, chi sono i candidati sindaco
©Ansa
Tessera elettorale persa o scaduta, come fare per averne una nuova
Per votare, per qualsiasi tipo di elezioni e per i referendum, i cittadini devono andare al proprio seggio di riferimento con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Cosa succede nel caso in cui non la si trovi all'ultimo? E se ci si accorge che tutti gli spazi per i timbri elettorali sono già occupati? Ecco cosa serve sapere