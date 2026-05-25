Risultati elezioni comunali Avellino, urne chiuse e spoglio in corso

Sono tre i candidati che si sfidano per la poltrona di primo cittadino: Gianluca Festa (civico sostenuto da Lega e Udc), Laura Nargi (civica sostenuta da Forza Italia e Fratelli d'Italia) e Nello Pizza (centrosinistra)

Urne chiuse e spoglio in corso ad Avellino, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI ). L'affluenza definitiva è stata del 69,83%, in lievissimo aumento rispetto al 69,33% della precedente consultazione.

I candidati

Per le elezioni comunali del 2026, ad Avellino i candidati alla carica di sindaco sono tre e a sostenerli ci sono in totale 15 liste. In corsa ci Gianluca Festa (civico sostenuto da Lega e Udc), Laura Nargi (civica sostenuta da Forza Italia e Fratelli d'Italia) e Nello Pizza (centrosinistra). Festa e Nargi hanno già indossato la fascia di primo cittadino e rappresentano due porzioni diverse del centrodestra, mentre Pizza è il nome che ha unito il Campo largo.