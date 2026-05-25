La premier rivendca la prova del centrodestra alla tornata elettorale. E augura buon lavoro ai nuovi sindaci: "Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti". Salvini: "La Lega conferma e conquista sindaci, grazie per la fiducia". La leader Pd Schlein: "Centrosinistra competitivo per le politiche" ascolta articolo

Mentre si va delineando il quadro dei vincitori alle elezioni Comunali chiamate a decidere, tra le altre cose, il destino di 18 capoluoghi (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA), arrivano le prime reazioni dei leader politici a commento del voto. La prima a esprimersi sull'esito del voto è stata la premier Giorgia Meloni, con un messaggio che rivendica un risultato positivo per il centrodestra. "Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti", ha scritto Meloni sui social, aggiungendo un post scriptum: "P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani".

Salvini: "Avanza il centrodestra, grazie per la fiducia" ''Avanza il centrodestra, la Lega conferma e conquista sindaci in tutta Italia! Grazie per la fiducia'', ha scritto, invece, sui social il leader della Lega Matteo Salvini. "A Reggio Calabria stravince il candidato sindaco di Forza Italia Ciccio Cannizzaro. È la sintesi di una tornata elettorale che ha visto il centro-destra uscire consolidato nei consensi", ha scritto in un un post su X il vicepremier e segretario nazionale di Fi,

Antonio Tajani. "Forza Italia cresce ovunque. Si illudeva chi riteneva la sinistra pronta a diventare forza trainante del Paese. Buon lavoro a tutti gli eletti".



Schlein: "Centrosinistra competitivo per le elezioni politiche" "Nel complesso i dati confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna", ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein. "Così come risultati positivi li stiamo riscontrando anche in Campania a partire da Avellino e in Puglia con la netta riconferma di Andria, su percentuali alte come accade a Mantova. Un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso trattandosi di un voto locale, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche".