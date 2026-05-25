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Risultati elezioni comunali ad Arezzo, exit poll: centrodestra avanti con Comanducci

Politica
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Secondo i primi exit poll, nella città toscana è avanti il candidato del centrodestra Marcello Comanducci con una forbice tra il 41,5 e il 45,5%. Seguono lo sfidante di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli (32-36) e Marco Donati, sostenuto da liste civiche e Azione (17,51-21,5)

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Urne chiuse e spoglio in corso ad Arezzo, dove ieri e oggi - domenica 24 e lunedì 25 maggio - si è votato per le elezioni amministrative. I cittadini del comune toscano sono stati chiamati ai seggi per scegliere il nuovo sindaco tra sei candidati e rinnovare il consiglio comunale (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI). Secondo i primi exit poll, è avanti il candidato del centrodestra Marcello Comanducci con una forbice tra il 41,5 e il 45,5%. Seguono lo sfidante di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli (32-36) e Marco Donati, sostenuto da liste civiche e Azione (17,51-21,5).

I candidati

Ad Arezzo, dopo dieci anni di amministrazione guidata dal centrodestra con Alessandro Ghinelli, i candidati in corsa per la carica di sindaco sono sei. Il centrodestra unito ha puntato su Marcello Comanducci, 52 anni, imprenditore nel settore turistico e tecnologico, già assessore nella prima giunta Ghinelli: lo hanno sostenuto Fdi, Lega, Fi, Noi Moderati e la lista civica Fare. Il centrosinistra ha trovato l’accordo con il resto del campo progressista su Vincenzo Ceccarelli, 66 anni, ex presidente della Provincia di Arezzo ed ex assessore regionale alle Infrastrutture: lo hanno supportato Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra e la sua lista “Arezzo Partecipa”. Poi la candidatura civica di Marco Donati, 46 anni, ex parlamentare Pd renziano ed ex assessore comunale, già candidato sindaco nel 2020: è stato sostenuto da cinque liste civiche e da Azione. Si è candidato anche Egiziano Andreani, già consigliere comunale ed ex dirigente Lega, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare. Poi Michele Menchetti, sostenuto dalla Lista Indipendente per Arezzo dopo l'esperienza nel M5s. E Serena Marinelli, unica donna in corsa, espressione della sinistra radicale di Alternativa Comune.

I candidati di Arezzo

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