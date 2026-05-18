Elezioni comunali ad Arezzo, chi sono i candidati sindaco

È sostenuto da cinque liste anche Marco Donati, che corre come civico ed è stato tra i primi nomi a ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Arezzo. A supportarlo ci sono: Scelgo Arezzo, Azione, Lista delle frazioni Con Arezzo, Noi per domani, Più Arezzo. Donati, 46 anni, è stato deputato del Partito democratico nella XVII legislatura. Sostenitore di Matteo Renzi, ha poi lasciato il Pd per aderire a Italia Viva. Per quanto riguarda Arezzo, in passato è stato assessore comunale al Bilancio, allo Sport, alle Politiche giovanili e all’Innovazione. Ha già partecipato alla corsa a sindaco nelle elezioni amministrative del 2020: supportato da due liste civiche, è arrivato terzo e nell’ultimo consiglio comunale era all’opposizione come capogruppo di “Scelgo Arezzo”.

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