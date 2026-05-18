Elezioni comunali ad Arezzo, chi sono i candidati sindaco

Introduzione
Anche ad Arezzo nel 2026 si vota per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. I cittadini sono chiamati alle urne domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. I candidati alla poltrona di primo cittadino sono sei: se nessuno di loro riuscirà a conquistarla al primo turno, il ballottaggio è previsto il 7 e l’8 giugno. Ecco i sei nomi in corsa per diventare sindaco di Arezzo
Quello che devi sapere
I candidati sindaco ad Arezzo
Ad Arezzo i candidati alla carica di sindaco per le prossime elezioni comunali sono sei, sostenuti in totale da 18 liste. Nella città toscana si vota dopo i due mandati del primo cittadino uscente Alessandro Ghinelli, del centrodestra. Se nessuno degli aspiranti sindaci supera il 50% + 1 dei voti validi, si va al ballottaggio tra i due più votati. I sei candidati, cinque uomini e una donna, in ordine alfabetico sono: Egiziano Andreani (Democrazia sovrana e popolare), Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra più il M5S), Marcello Comanducci (centrodestra), Marco Donati (sostenuto da 5 liste civiche), Serena Marinelli (Alternativa Comune per una democrazia radicale), Michele Menchetti (Lista indipendente per Arezzo).
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Marcello Comanducci
Marcello Comanducci è il candidato sindaco del centrodestra unito. A sostenerlo ci sono cinque liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la civica “Fare”. Nato nel 1974, Comanducci è un imprenditore nel settore alberghiero e turistico. Durante il primo mandato del sindaco Ghinelli, è stato assessore al Turismo. Secondo il suo curriculum, oltre che nel turismo, nell’ospitalità e nell’imprenditoria, ha competenze nell’innovazione applicata a questi settori e nell’intelligenza artificiale.
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Vincenzo Ceccarelli
Il campo progressista, per cercare di strappare la città al centrodestra dopo dieci anni, punta su Vincenzo Ceccarelli. A sostenere il candidato del centrosinistra ci sono cinque liste: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra, la sua lista “Arezzo Partecipa”. Ceccarelli, che vanta una lunga carriera politica, ha 66 anni ed è tra i principali esponenti del Pd toscano: è già stato presidente della Provincia di Arezzo per dieci anni (dal 1999 al 2009), assessore alle Infrastrutture e capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, negli anni Ottanta primo cittadino per dieci anni di Castel San Niccolò.
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Marco Donati
È sostenuto da cinque liste anche Marco Donati, che corre come civico ed è stato tra i primi nomi a ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Arezzo. A supportarlo ci sono: Scelgo Arezzo, Azione, Lista delle frazioni Con Arezzo, Noi per domani, Più Arezzo. Donati, 46 anni, è stato deputato del Partito democratico nella XVII legislatura. Sostenitore di Matteo Renzi, ha poi lasciato il Pd per aderire a Italia Viva. Per quanto riguarda Arezzo, in passato è stato assessore comunale al Bilancio, allo Sport, alle Politiche giovanili e all’Innovazione. Ha già partecipato alla corsa a sindaco nelle elezioni amministrative del 2020: supportato da due liste civiche, è arrivato terzo e nell’ultimo consiglio comunale era all’opposizione come capogruppo di “Scelgo Arezzo”.
Michele Menchetti
Tra i sei candidati a sindaco di Arezzo c’è anche Michele Menchetti. A sostenerlo c’è una lista: “Indipendente per Arezzo”. Menchetti ha 48 anni e lavora in una grande azienda del settore tessile. A queste elezioni amministrative corre come candidato civico ma in passato è stato un esponente del Movimento 5 Stelle. In particolare, nel 2020 ha corso per la carica di primo cittadino di Arezzo sostenuto dal M5S: è arrivato quarto ed è entrato in consiglio comunale tra i banchi dell’opposizione.
Egiziano Andreani
Corre per la poltrona di sindaco di Arezzo anche Egiziano Andreani: ha 67 anni ed è il candidato di Democrazia sovrana e popolare, movimento politico guidato a livello nazionale da Marco Rizzo. Andreani ha un passato nella Lega: è stato, tra l’altro, commissario e segretario provinciale. Dopo aver lasciato il partito di Matteo Salvini è entrato nel Gruppo Misto, per poi approdare in Democrazia sovrana e popolare. Ha una lunga esperienza nel Consiglio comunale di Arezzo, dove è stato eletto per la prima volta nel 2015.
Serena Marinelli
L’unica donna in corsa per diventare sindaca di Arezzo è Serena Marinelli: ha 55 anni ed è sostenuta dalla lista “Alternativa Comune per una democrazia radicale”. Marinelli è pedagogista, progettista sociale e counselor relazionale. Da anni, ha spiegato, si occupa di costruire percorsi di autonomia reale, soprattutto per persone con disabilità e per le loro famiglie. Inclusione sociale, partecipazione attiva e acqua pubblica sono i punti principali del suo programma.
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