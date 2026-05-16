Elezioni comunali a Lecco, chi sono i candidati sindaco

Tra i candidati al mandato di sindaco c’è il primo cittadino uscente, Mauro Gattinoni. A sostenerlo sono 4 liste: Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Fattore Lecco e AmbientalMente Lecco. Gattinoni è nato a Lecco il 22 luglio 1977, e dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano è stato Responsabile Comunicazione e Ufficio Studi dell’Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco, di cui è diventato Direttore nel 2011 e coordinatore regionale di Confapindustria Lombardia dal 2016.

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