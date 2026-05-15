Elezioni comunali a Messina, chi sono i candidati sindaco

Dopo il primo mandato alla guida di Messina, si ricandida il sindaco uscente, Federico Basile, di Sud chiama Nord. Laureato in Economia e Commercio, Commercialista e dipendente con la qualifica di funzionario all’Università degli Studi di Messina, Basile è stato Revisore dei Conti al Comune di Messina e successivamente Presidente del Collegio dei Revisori. Nel febbraio del 2019 il Sindaco De Luca gli conferì l’incarico da esperto per dare supporto normativo e gestionale nell’ambito del “Salva Messina”. Nel 2020 Basile è stato nominato Presidente del Nucleo di Valutazione della Città Metropolitana e nello stesso anno, verso la fine di ottobre, lo stesso De Luca lo nominò direttore generale del Comune di Messina. Poi, nel giugno 2022, ha vinto le elezioni ed è diventato primo cittadino. Ora corre per un secondo mandato.

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Federico Basile - Sito del Comune di Messina