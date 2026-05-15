Elezioni comunali a Messina, chi sono i candidati sindaco

Introduzione
Sono cinque i candidati (e 26 le liste) in corsa per la carica di sindaco alle prossime amministrative del 24 e 25 maggio: Federico Basile (sindaco uscente), Antonella Russo, Gaetano Sciacca, Marcello Scurria e Lillo Valvieri.
Quello che devi sapere
Federico Basile
Dopo il primo mandato alla guida di Messina, si ricandida il sindaco uscente, Federico Basile, di Sud chiama Nord. Laureato in Economia e Commercio, Commercialista e dipendente con la qualifica di funzionario all’Università degli Studi di Messina, Basile è stato Revisore dei Conti al Comune di Messina e successivamente Presidente del Collegio dei Revisori. Nel febbraio del 2019 il Sindaco De Luca gli conferì l’incarico da esperto per dare supporto normativo e gestionale nell’ambito del “Salva Messina”. Nel 2020 Basile è stato nominato Presidente del Nucleo di Valutazione della Città Metropolitana e nello stesso anno, verso la fine di ottobre, lo stesso De Luca lo nominò direttore generale del Comune di Messina. Poi, nel giugno 2022, ha vinto le elezioni ed è diventato primo cittadino. Ora corre per un secondo mandato.
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Le dimissioni e la nuova candidatura
Va ricordato che Basile, a febraio 2026, si è dimesso dall'incarico di sindaco ma, in concomitanza, ha annunciato la sua corsa al secondo mandato: "Federico Basile, oggi, candida Federico Basile". "Nel 2022 sono stato eletto con 20 consiglieri comunali di maggioranza. Oggi Federico Basile ha solo 13 consiglieri comunali. E questo fa venir meno quella solidità che serve all'azione amministrativa. "Gli errori sono stati fatti. Ma credo di aver sopportato davvero troppo in quest'ultimo periodo. È meglio fermarsi due o tre mesi piuttosto che lasciare la città in minoranza. Una condizione che oggi non mi consente di fare un salto di qualità. Potevo continuare a fare il sindaco così: con un accordo con il centro-destra. Ma non è il caso. Comunico dunque le mie dimissioni. Al tempo stesso, però, comunico anche la mia nuova candidatura", aveva spiegato.
Antonella Russo
Per la coalizione di centrosinistra corre invece Antonella Russo. Nata nel 1969 a Messina, Russo è un avvocato. Come si legge nel suo curriculum, è dal 2013 consigliera comunale di Messina (eletta con il Partito democratico, di cui è una dirigente). Nelle scorse elezioni amministrative del 15 giugno 2022 è stata riconfermata come consigliera comunale do Messina, sempre per il Partito Democratico.
Gaetano Sciacca
Per Rinascita Messina corre Gaetano Sciacca. Come si legge sul sito di Rinascita Messina, è stato dirigente tecnico della Regione Siciliana. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi nell’amministrazione pubblica ed ha pubblicato diversi volumi.
Marcello Scurria
Per la coalizione di centrodestra corre Marcello Scurria. Avvocato amministrativista, dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Messina, esercita la professione legale dal 1991, occupandosi principalmente di diritto amministrativo e affiancando enti pubblici e amministrazioni locali. Ha ricoperto incarichi istituzionali e tecnici, lavorando a stretto contatto con sindaci, enti e strutture pubbliche.
Lillo Valvieri
C'è poi l'outsider Lillo Valvieri, di professione barbiere. Prima ancora che Federico Basile annunciasse le dimissioni per ricandidarsi per il bis con il movimento Sud chiama Nord, Valvieri, 46 anni, aveva già deciso di mettersi in gioco. Si è candidato con la lista "Lillo Valvieri, aspirante sindaco". Fondatore dell'associazione "Le vetrine di Via Garibaldi", Valvieri ha aperto il suo salone di bellezza vent'anni fa. Nel 2019 ha scritto il libro I racconti di un barbiere distratto e nel 2022 ha pubblicato una raccolta di racconti scritti dai suoi clienti.
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