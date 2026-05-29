Per quanto riguarda invece Trani, ad accedere al ballottaggio sono il candidato di centrosinistra (ma non dal Movimento 5 Stelle) Marco Galiano, che al primo turno ha ottenuto il 40,69% dei voti, e quello di centrodestra Angelo Guarriello, che si è fermato al 30,32%. Anche in questo caso è probabile che si riveli decisivo l’orientamento di chi ha sostenuto un civico al primo turno, Giacomo Marinaro che ha ricevuto il 21,50% dei voti.