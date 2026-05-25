Urne chiuse e spoglio in corso a Macerata, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI). Con un'affluenza del 56,33% in base alle proiezioni sta prendendo corpo l'eventualità di un ballottaggio per l'elezione del sindaco di Macerata tra il candidato Gianluca Tittarelli (43%) e Sandro Parcaroli (48%), il sindaco uscente. Marco Sigona, Giordano Ripa, Mattia Orioli si attestastano per il momento sotto il 3%.