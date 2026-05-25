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Risultati elezioni comunali a Macerata: Tittarelli e Parcaroli al ballottaggio

Politica
©Getty

Nella città delle Marche sono quattro, oltre al sindaco uscente Sandro Parcaroli, i candidati che si sfidano: Mattia Orioli, Giordano Ripa, Marco Sigona, Gianluca Tittarelli. In loro sostegno 16 liste con i candidati alla carica di consigliere comunale

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Urne chiuse e spoglio in corso a Macerata, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI). Con un'affluenza del 56,33% in base alle proiezioni sta prendendo corpo l'eventualità di un ballottaggio per l'elezione del sindaco di Macerata tra il candidato Gianluca Tittarelli (43%) e Sandro Parcaroli (48%), il sindaco uscente. Marco Sigona, Giordano Ripa, Mattia Orioli si attestastano per il momento sotto il 3%. 

I candidati

In dettaglio queste sono le liste presentate a sostegno di ciascun candidato sindaco espresse secondo l’ordine alfabetico. La lista proponente di Mattia Orioli è Terzo Polo. Sandro Parcaroli è sostenuto da Unione di Centro, Parcaroli Sindaco – Lega, I Marchigiani – I Maceratesi per Parcaroli, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Macerata Unica. E ancora, Giordano Ripa con Futuro per Macerata, Marco Sigona con Officina delle idee e infine Gianluca Tittarelli con Alleanza Verdi e Sinistra, L’altra Macerata, Partito Democratico, Riformisti Macerata, Strada Comune, Uniamo Macerata, Movimento 5 stelle.

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