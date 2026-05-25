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Risultati elezioni comunali a Messina, exit poll: avanti Federico Basile

Politica
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Nella città siciliana, secondo i primi exit poll, il sindaco uscente Federico Basile è intesta con una forbice tra il 51% e il 55%. Seguono il candidato del centrodestra Marcello Scurria (27%-31%) e la sfidante del centrosinistra con M5s e Controcorrente Antonella Russo (13-17%)

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Urne chiuse e spoglio in corso a Messina, dove ieri e oggi - domenica 24 e lunedì 25 maggio - si è votato per le elezioni amministrative. I cittadini sono stati chiamati ai seggi per scegliere il nuovo sindaco tra cinque candidati e rinnovare il consiglio comunale (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI). Secondo i primi exit poll, il sindaco uscente Federico Basile è intesta con una forbice tra il 51% e il 55%. Seguono il candidato del centrodestra Marcello Scurria (27%-31%) e la sfidante del centrosinistra con M5s e Controcorrente Antonella Russo (13-17%).

I candidati

A Messina, quindi, è sfida a cinque. Federico Basile, ex primo cittadino di Sud chiama Nord che si è giocato la carta delle dimissioni per andare al voto anticipato, è stato sostenuto da 15 liste: Basile sindaco, Costa Blu, Liberi e forti, Lavoro e solidarietà, Zancle, Sviluppo Sostenibile, Il futuro è adesso, Cateno per i giovani, La Politica del Fare, Orgoglio messinese, Amo Messina, Messina Protagonista, Federico per Messina, Sud chiama Nord, De Luca sindaco di Sicilia. Il centrodestra ha puntato unito su Marcello Scurria, avvocato amministrativista ed ex sub commissario al risanamento nel 2023: lo hanno supportato Partecipazione-Marcello Scurria sindaco per Messina, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Lega, Popolari e autonomisti e Grande Sicilia, Dc Pri Animalisti. Anche il campo progressista ha trovato un nome unico, convergendo su Antonella Russo, consigliera comunale indicata dal Pd: l'hanno appoggiata la lista del Pd e quella del M5s-Controcorrente. Gli altri due candidati che hanno corso sono Gaetano Sciacca (ex ingegnere capo del Genio civile, è appoggiato dalla lista Rinascita Messina) e Lillo Valvieri (di professione barbiere, corre con la lista Valvieri sindaco).

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