Elezioni comunali 2026, urne aperte: si vota dalle 7 alle 23. LIVE

Urne aperte in 749 Comuni per l’ultimo test elettorale prima delle Politiche del 2027. Oggi, domenica 24, e domani, lunedì 25 maggio, oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle Regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi (uno di Regione e 17 di Provincia): si tratta di Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. Nelle scorse elezioni in 8 aveva vinto il centrosinistra, in 5 il centrodestra e in 5 candidati indipendenti o di altri partiti.

Al nord la partita più suggestiva è quella di Venezia. Qui il centrodestra tenta di difendere l’eredità di Luigi Brugnaro: in pista c’è il suo assessore Simone Venturini mentre il centrosinistra candida il senatore Pd Andrea Martella. Osservate speciali anche Mantova, Prato e Lecco.

Al Sud, invece, gli occhi sono puntati su Salerno e Reggio Calabria. Vincenzo De Luca, dopo i 10 anni da governatore della Campania, tenta di riconquistare la sua città (dove fu eletto sindaco per la prima volta nel 1993). Il centrodestra prova a riconquistare Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, parlamentare di Forza Italia sostenuto dall’intera coalizione meloniana. Il centrosinistra risponde con Domenico Battaglia, considerato l’erede politico di Falcomatà.

L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.

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