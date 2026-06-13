Sono i reattori al centro della strategia del governo per riportare il nucleare in Italia entro il 2033-2034. Piccoli, costruibili in fabbrica e basati su sistemi di sicurezza che sfruttano fenomeni fisici naturali, gli Small Modular Reactor promettono tempi e costi più contenuti rispetto alle grandi centrali. Ma i progetti più avanzati restano per ora più cari delle rinnovabili. Ecco come funzionano

Quando il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin parla di nucleare pronto in Italia entro il 2033-2034, non si riferisce alle grandi centrali del passato, quelle respinte dai referendum del 1987 e del 2011. La scommessa è su una tecnologia diversa, i cosiddetti SMR. Ecco cosa sono e come funzionano. Che cosa significa SMR SMR è la sigla di Small Modular Reactor, reattore modulare di piccola taglia. Si tratta di reattori nucleari di dimensioni ridotte, in genere fino a 300 megawatt elettrici, progettati per essere costruiti in serie in fabbrica e trasportati sul sito di installazione. La differenza con le centrali tradizionali è anzitutto di scala: dove un grande reattore supera abbondantemente i mille megawatt, un SMR si ferma a una frazione di quella potenza. Per dare un'idea concreta delle dimensioni, è lo stesso confronto usato da Pichetto Fratin al Forum in Masseria: un reattore da 300 megawatt occuperebbe lo spazio di tre o quattro campi di calcio, contro le migliaia necessarie a un impianto fotovoltaico di pari produzione.

©Ansa

Perché si chiamano "modulari" L'aggettivo "modulare" è la chiave del concetto. L'idea è che una centrale basata su questa tecnologia non ospiti un singolo grande reattore, ma più moduli identici tra loro, in genere da quattro a venti, prodotti in serie. La logica ricorda quella di una linea industriale: si fabbricano unità standardizzate, riducendo le variabili che storicamente hanno fatto lievitare tempi e costi nella costruzione delle grandi centrali. Da qui derivano i vantaggi promessi: la produzione in stabilimento consente controlli di qualità più uniformi e può contenere le incertezze di cantiere, uno dei nodi che più ha pesato sui ritardi del nucleare tradizionale. La capacità si può inoltre aggiungere in modo graduale, installando nuovi moduli man mano che cresce la domanda. Come funziona la sicurezza È il punto su cui i sostenitori della tecnologia insistono di più. I progetti attuali si basano su sistemi di sicurezza cosiddetti passivi, che non richiedono l'intervento umano né l'alimentazione elettrica esterna per funzionare. In caso di anomalia, lo spegnimento e il raffreddamento del reattore si affidano a fenomeni fisici naturali: la circolazione naturale dei fluidi, la convezione, la gravità. In pratica, l'obiettivo dichiarato è che il reattore si raffreddi da solo anche se qualcosa va storto, senza alcun intervento esterno. È una risposta diretta alla dinamica dell'incidente di Fukushima del 2011, dove furono proprio il guasto delle pompe e dei sistemi di raffreddamento, che richiedono un flusso costante d'acqua, a innescare la catastrofe. Diversi SMR puntano per questo su refrigeranti alternativi all'acqua: sodio liquido, gas o piombo liquido, che permettono di lavorare a pressioni più basse e con maggiore robustezza. Alcuni design a sali fusi tendono ad auto-spegnersi quando la temperatura sale oltre una certa soglia, per via delle proprietà fisiche del materiale. Un ulteriore vantaggio riguarda il combustibile: le centrali basate su SMR possono richiedere rifornimenti meno frequenti, ogni 3-7 anni, contro 1-2 anni degli impianti convenzionali. Approfondimento Nucleare in Italia, Pichetto Fratin: "Pronto nel 2033-2034"

Quanto costano È il capitolo più incerto, e dove le promesse si scontrano con i primi dati reali. Sulla carta la produzione in serie dovrebbe abbattere i costi, ma i progetti pionieristici raccontano una storia più complicata. Il caso simbolo è quello americano della NuScale, l'unica società ad aver ottenuto la certificazione del progetto negli Stati Uniti. Il costo di costruzione stimato per il suo impianto in Idaho è passato da 5,3 a 9,3 miliardi di dollari, con un aumento del 75%, e il progetto è stato infine cancellato nel 2023 per mancanza di sottoscrittori a fronte dei prezzi cresciuti. Quanto costa l'elettricità prodotta col nucleare Sul costo dell'energia prodotta, le stime convergono su un punto: i primi SMR costeranno probabilmente tra gli 80 e i 150 dollari per megawattora, competitivi con il grande nucleare ma non con solare ed eolico. Per confronto, i contratti di fornitura da rinnovabili sono oggi disponibili tra i 30 e i 50 dollari per megawattora. Il vantaggio economico, secondo gli analisti, emergerebbe solo con la produzione su larga scala, quando i costi potrebbero scendere a 50-80 dollari per megawattora. La società di analisi Wood Mackenzie stima per i primi reattori un costo intorno ai 180 dollari per megawattora, destinato a calare del 40% entro il 2030 grazie all'innovazione e alle economie di scala. Sui costi di costruzione per chilowatt, le stime private raccolte tra le aziende del settore indicano una media di circa 3.800 dollari per kilowatt per i design avanzati, con i progetti migliori sotto i 2.500. Ma il Dipartimento dell'Energia americano ha stimato che il costo reale possa superare i 6.800 dollari per kilowatt, ben oltre le previsioni ottimistiche dei produttori. Approfondimento Energia nucleare, dove sono le centrali in Europa?