Caffè de La Versiliana 2026, da Vannacci a Renzi: programma e ospiti

Un'estate ricca di incontri per il consueto salotto promosso dalla Fondazione Versiliana di Marina di Pietrasanta che avrà da sfondo della maggior parte dei panel il Teatro Grande e gli spazi a Viale Morin 16. Cultura, giornalismo, attualità, sport, ma la politica sarà protagonista.

La politica

In apertura, il 2 agosto, ci sarà l'intervista di Antonio Preziosi, direttore Tg2, al vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il giorno seguente ospite dell'evento Marco Rizzo, Coordinatore Democrazia Sovrana e Popolare. Martedì 4 agosto il leader di Italia Viva Matteo Renzi sarà intervistato da Lavinia Spingardi di Sky TG24. Il 6 agosto spazio al dibattito moderato da Angelo Macchiavello, giornalista Mediaset. Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e vicepresidente del Gruppo Patrioti per l’Europa; Paola De Micheli, deputata del Partito Democratico, già Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti; Laura Ravetto, deputata Futuro Nazionale; Riccardo Zucconi, deputato Fratelli d’Italia si confronteranno sul tema "La giustizia penale dopo il referendum". Sabato 8 sarà la volta di Roberto Vannacci, europarlamentare e presidente di Futuro Nazionale in dialogo con Alessandro Sallusti, che condurrà anche l'intervista al Ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini il 14 agosto. Il 22 agosto interverrà Stefano Bonaccini, europarlamentare e Presidente Partito Democratico. Si parlerà di economia il 25 Agosto con Carlo Cottarelli. Il 27 Agosto è previsto l'incontro con Carlo Carlo Calenda, segretario di Azione, intervistato da Alessandro Sallusti.

Il mondo dello spettacolo

Per il mondo dello spettacolo saranno ospiti Ermal Meta, Giorgio Panariello, Mario Biondi, Arisa, Noemi, Patti Pravo, Levante, Raf, Andrea Bocelli, Angelo Branduardi. Il programma è consultabile sul sito della rassegna.