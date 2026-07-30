Roma, minaccia firmata Br su un muro: "Nordio ti metto dentro una R4"

La scritta è stata notata dai residenti di zona in via Portuense, all'altezza del civico 473, non lontano dalla caserma dei carabinieri nell'ex ospedale Forlanini. Il macabro riferimento è quello alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 venne ritrovato il corpo di Aldo Moro
"Nordio ti metto dentro una R4", una stella a cinque punte e la sigla Br. Questa la scritta shock apparsa in via Portuense, a Roma, all'altezza del civico 473, non lontano dalla caserma dei carabinieri nell'ex ospedale Forlanini. Il macabro riferimento è quello alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, barbaramente ucciso proprio dalle Brigate rosse dopo 55 giorni di prigionia. La scritta, notata nelle nottata di ieri (29 luglio) dai residenti della zona, questa mattina era ancora al suo posto.
La solidarietà di Zaia
Le minacce rivolte al Ministro della Giustizia "rappresentano un fatto grave e vile. A Carlo Nordio, uomo delle istituzioni, veneto autorevole e persona che conosco e stimo profondamente, esprimo la mia più forte e convinta solidarietà, insieme alla vicinanza di tutto il Consiglio regionale del Veneto”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. “Colpire Nordio significa tentare di intimidire non soltanto un Ministro della Repubblica, ma un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato. Nel suo lungo impegno da magistrato ha sempre difeso le istituzioni con rigore, equilibrio e fermezza, anche nelle sedi giudiziarie e nei momenti più delicati”, ha proseguito Zaia. “Sono certo, peraltro, che, conoscendo da tempo il Ministro, Nordio non solo non arretrerà di un millimetro, ma che minacce come queste non possano che rafforzare ulteriormente il suo impegno e la sua tenacia nella difesa delle istituzioni”, ha concluso. Poi un ultimo auspicio: “Lo Stato risponda con la massima fermezza, individuando rapidamente i responsabili”.
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Il presidente della Dc venne rapito il 16 marzo del 1978, in via Fani a Roma, da un commando delle Br che uccise i 5 uomini della sua scorta. Dopo 55 giorni di prigionia, durante i quali il governo Andreotti si era rifiutato di trattare con i terroristi, il 9 maggio 1978 il corpo senza vita di Moro venne trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani