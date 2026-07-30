Roma, minaccia firmata Br su un muro: "Nordio ti metto dentro una R4"

La solidarietà di Zaia

Le minacce rivolte al Ministro della Giustizia "rappresentano un fatto grave e vile. A Carlo Nordio, uomo delle istituzioni, veneto autorevole e persona che conosco e stimo profondamente, esprimo la mia più forte e convinta solidarietà, insieme alla vicinanza di tutto il Consiglio regionale del Veneto”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. “Colpire Nordio significa tentare di intimidire non soltanto un Ministro della Repubblica, ma un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato. Nel suo lungo impegno da magistrato ha sempre difeso le istituzioni con rigore, equilibrio e fermezza, anche nelle sedi giudiziarie e nei momenti più delicati”, ha proseguito Zaia. “Sono certo, peraltro, che, conoscendo da tempo il Ministro, Nordio non solo non arretrerà di un millimetro, ma che minacce come queste non possano che rafforzare ulteriormente il suo impegno e la sua tenacia nella difesa delle istituzioni”, ha concluso. Poi un ultimo auspicio: “Lo Stato risponda con la massima fermezza, individuando rapidamente i responsabili”.