L'intero corpo dei parlamentari di centrodestra e la Regione Piemonte hanno avviato raccolte di firme per sollecitare un atto del Capo dello Stato. La spinta è arrivata da Matteo Salvini, che a Bari ha rilanciato: "Non è possibile avere un padre, un marito e un nonno che invece di stare con i nipotini da stanotte sta in galera, dove devono stare i delinquenti veri, non quelli che si difendono a fronte di una aggressione". Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scritto su X che "ciò che è accaduto a Mario Roggero è ingiusto, incomprensibile e anche difficile da accettare". Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale: "Il Piemonte non lo lascia da solo". Prima ancora erano arrivate le posizioni di Roberto Vannacci e una sottoscrizione su Change.org lanciata da Emanuele Filiberto di Savoia.