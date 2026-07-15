L'uomo, oggi 72enne, il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e ne ferì un terzo. La Corte d'Appello lo ha condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere, riducendo la pena già stabilita dal tribunale di Asti. "Questa attesa ci sta logorando, non ne possiamo più. Da anni stiamo sopportando questo supplizio che non abbiamo voluto", afferma Roggero in un video appello sui social, in cui ringrazia coloro che in questi anni lo hanno sostenuto anche economicamente tramite una raccolta fondi

Arriverà in giornata la sentenza definitiva sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e il ferimento di un terzo. L’uomo, che oggi ha 72 anni, è stato condannato a dicembre 2025 dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino che ha deciso una riduzione della pena rispetto ai 17 anni stabiliti inizialmente dal tribunale di Asti. I delitti risalgono al 28 aprile 2021, quando Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, uccisi da Roggero, e Alessandro Modica, rimasto ferito e poi arrestato, tentarono una rapina alla gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese.