Attesa sentenza per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due ladri a Grinzane CavourCronaca
L'uomo, oggi 72enne, il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e ne ferì un terzo. La Corte d'Appello lo ha condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere, riducendo la pena già stabilita dal tribunale di Asti. "Questa attesa ci sta logorando, non ne possiamo più. Da anni stiamo sopportando questo supplizio che non abbiamo voluto", afferma Roggero in un video appello sui social, in cui ringrazia coloro che in questi anni lo hanno sostenuto anche economicamente tramite una raccolta fondi
Arriverà in giornata la sentenza definitiva sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e il ferimento di un terzo. L’uomo, che oggi ha 72 anni, è stato condannato a dicembre 2025 dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino che ha deciso una riduzione della pena rispetto ai 17 anni stabiliti inizialmente dal tribunale di Asti. I delitti risalgono al 28 aprile 2021, quando Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, uccisi da Roggero, e Alessandro Modica, rimasto ferito e poi arrestato, tentarono una rapina alla gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese.
Il video appello
Dopo cinque anni di processi, Mario Roggero, difeso dall'avvocato Stefano Marcolini, coadiuvato dall'analista di difesa Sergio Novani, attende la sentenza della Corte di Cassazione. L’uomo, negli anni, ha lanciato una raccolta fondi per sostenere i costi processuali e la spesa di 480mila euro per le famiglie delle due vittime e del rapinatore superstite, a cui vanno 10 mila euro. Ieri, alla vigilia della sentenza definitiva, Roggero ha pubblicato su Facebook un ultimo appello video: "Questa attesa ci sta logorando, non ne possiamo più. Da anni stiamo sopportando questo supplizio che non abbiamo voluto". Poi, rivolto a coloro che in questi cinque anni lo hanno sostenuto: "Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per noi finora, se volete fare ancora qualcosa vi chiedo una preghiera".