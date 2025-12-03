Uccise 2 rapinatori nel Cuneese: condanna in Appello con pena ridotta

Offerte Sky
Uccise 2 rapinatori nel Cuneese: gioielliere condannato in Appello con pena ridotta

La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha deciso una condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell’aprile 2021 a seguito della rapina subita nel suo negozio uccise due malviventi e ne ferì un terzo. In primo grado ad Asti era stata inflitta una pena di 17 anni

È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La condanna è a 14 anni e 10 mesi di carcere. In primo grado era stato condannato dal tribunale di Asti a 17 anni e la procura generale di Torino nell’udienza del 12 novembre scorso aveva chiesto la conferma della pena. Stefano Marcolini, legale di Roggero, ha detto che è "prematuro un commento, aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, poi faremo ricorso in Cassazione”.

