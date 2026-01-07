Offerte Sky
Crans Montana, un video mostrerebbe la proprietaria Jessica Moretti scappare con la cassa

Cronaca

Secondo quanto riporta Repubblica, Jessica Moretti sarebbe stata ripresa in un video delle telecamere di sicurezza la sera dell’incendio, a Capodanno, mentre si allontanava dal locale in fiamme con il denaro

La proprietaria del locale di Crans-Montana che si allontana, la sera dell'incendio di Capodanno, con la cassa in mano. Sarebbe questa la scena ripresa dalle telecamere su strada, secondo quanto riporta Repubblica, con protagonista Jessica Moretti, moglie di Jacques e insieme a lui proprietari de Le Constellation, il locale andato a fuoco a Capodanno e nel quale sono morte 40 persone, quasi tutte giovanissime (STRAGE DI CRANS-MONTANA - LA DIRETTA). 

La ricostruzione

Secondo quanto riportato, la donna era al Le Constellation insieme a suo figlio (avuto da un primo matrimonio e capo dello staff) quando è scoppiato il rogo, rimanendo ustionata a un braccio. Il marito Jacques si trovava invece in un altro locale. Le immagini delle telecamere stradali mostrerebbero che, mentre il ragazzo dall'interno provava a sfondare i pannelli di plexiglass della veranda per liberare le persone intrappolate, lei sarebbe scappata in strada stringendo tra le mani la cassa del locale. Se verificato, l'episodio rischia di aggravare la posizione della donna che potrebbe essere incriminata anche di omissione di soccorso.

