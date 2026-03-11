Il delitto si è consumato nell'abitazione della donna, Daniela Zinnanti. L'uomo, che era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico, avrebbe confessato ed è stato portato in carcere

Una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa con decine di coltellate nella serata del 10 marzo nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che, interrogato, avrebbe confessato ed è stato portato in carcere. L'uomo era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. A scoprire l'omicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.