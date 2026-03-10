Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

AD Anas: "L'Europa investa per rendere le strade più sicure"

Cronaca

Durante un intervento al Congresso Mondiale dei servizi invernali, della resilienza stradale e della decarbonizzazione di PIARC World Road Association, il ceo del Gruppo Fs Claudio Andrea Gemme ha ribadito l'importanza del ruolo della Commissione Europea nel processo di gestione e messa in sicurezza dei sistemi stradali 

ascolta articolo

“Anas come tutte le altre National Road Authority deve affrontare costi ingenti per garantire sicurezza, resilienza e accessibilità”. A dichiararlo l’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo Fs), Claudio Andrea Gemme, nel corso del XVII Congresso Mondiale dei servizi invernali, della resilienza stradale e della decarbonizzazione di PIARC World Road Association. “Colgo l’occasione in questo congresso – ha proseguito il numero uno di Anas – per condividere con tutti voi l’auspicio che la Commissione Europea assicuri anche alle strade adeguati finanziamenti per renderle conformi alla sempre più esigenti e sfidanti direttive europee”.

Ad di Anas Gemme: "La Commissione Europea assicuri anche alle strade adeguati finanziamenti"

Nel corso del suo intervento l’AD Gemme ha illustrato l’impegno di Anas nei lavori per il Giubileo e le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: “Eventi che ci hanno permesso di migliorare la mobilità e l’inclusività di alcune importanti aree del nostro Paese”. Anas ha presentato a Chambéry il veicolo attrezzato per la gestione intelligente della viabilità invernale, testato lungo la statale 51 “Di Alemagna” proprio in occasione dei Giochi Olimpici: un pick-up dotato di sensoristica in grado di rilevare in tempo reale diversi parametri della pavimentazione e dell’ambiente, tra cui temperatura dell’asfalto, temperatura dell’aria, presenza di umidità, stato del trattamento antigelo e livelli di salinità residua sulla carreggiata. I dati raccolti vengono trasmessi alle strutture e condivisi con i mezzi spargisale di ultima generazione, consentendo una gestione più puntuale degli interventi. 

Potrebbe interessarti

Mobilità e sicurezza, tre premi per Anas al Festival di Sanremo

Gemme: "Investire sulle nuove tecnologie"

“Anas da diversi anni ha intrapreso un percorso di digitalizzazione che ci conduce verso l’implementazione di nuovi approcci – ha spiegato Gemme - in questo modo, attraverso soprattutto la manutenzione predittiva, abbiamo innalzato i nostri standard qualitativi e di sicurezza. Possiamo anticipare eventuali situazioni critiche e programmare interventi necessari. Tutto questo è reso possibile attraverso programmi ambiziosi come lo Structural Health Monitoring che consente il monitoraggio strutturale di tipo strumentale dei nostri ponti e viadotti indicandoci ogni giorno, 24 ore su 24, condizioni di salute delle nostre strutture. Stiamo poi implementando i programmi di strada digitale che forniscono all’utente informazioni per la sicurezza del viaggio e stiamo sviluppando modelli digitali degli asset stradali per pianificare, monitorare e gestire gli eventi estremi”.

Potrebbe interessarti

Anas, l'AD Gemme: "Per le strade necessari più fondi europei"

Congresso Mondiale dei servizi invernali, della resilienza stradale e della decarbonizzazione di PIARC World Road Association

Il congresso, in corso a Chambéry fino al 13 marzo, è il più importante appuntamento internazionale per la comunità tecnica e scientifica che si occupa della gestione delle strade. Un’occasione di confronto sulle principali sfide del settore in un’epoca di cambiamenti climatici e trasformazioni tecnologiche che riunisce pubbliche amministrazioni, gestori, professionisti e ricercatori. 

Cronaca: Ultime notizie

Famiglia nel bosco, il padre: "Voglio bimbi a casa, ma stop a presìdi"

Cronaca

"Ringrazio tutti per la solidarietà. Chiedo però con rispetto di non organizzare presìdi o...

Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km

Cronaca

Il sisma è avvenuto alle 00:03. L’epicentro è stato localizzato al largo del Golfo di Napoli, a...

Si rompe i denti per sassi nel risotto ai funghi, no al risarcimento

Cronaca

Una 40enne di Pisa, dopo l'incidente, ha fatto causa sia al supermercato, sia alla ditta che...

Opera di Caravaggio acquistato dall'Italia per 30 milioni di euro

Cronaca

Firmato oggi nella sede del ministero della Cultura l'atto d'acquisto dell'opera, che...

Mafia, direttore Policlinico di Messina indagato per concorso esterno

Cronaca

Salvatore Iacolino era stato nominato direttore del nosocomio della città siciliana la scorsa...

Cronaca: i più letti