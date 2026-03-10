Una 40enne di Pisa, dopo l'incidente, ha fatto causa sia al supermercato, sia alla ditta che produce i funghi porcini secchi in busta. Ma il tribunale le ha negato il risarcimento, non ritenendo certo che i corpi estranei si trovasserro nel sacchetto dei funghi

Nel 2021 una donna di 40 anni di Pisa mangiando il risotto cucinato a casa e comprato in un supermercato ha sentito un dolore lancinante in bocca. Durante la masticazione dei sassolini le avevano rotto alcuni denti, scrive il Corriere della Sera. Il giorno dopo è andata dal suo dentista: due denti rotti, un ponte saltato. Costo dell’impianto: circa 8 mila euro. La donna ha così deciso di fare causa sia al supermercato sia alla ditta che produce quel tipo di funghi porcini secchi in busta, ma nei giorni scorsi il Tribunale di Pisa ha condannato lei a pagare circa 3 mila euro di spese legali, dopo aver rigettato il suo ricorso.