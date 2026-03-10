Terremoto nel Golfo di Napoli, scossa di magnitudo 5.9

Il sisma è avvenuto alle 00:03 del 10 marzo. L’epicentro è stato localizzato tra il Golfo di Napoli e Capri, in Campania. La profondità stimata dell’evento sismico è di circa 414 chilometri. Tra le località che potrebbero aver avvertito la scossa ci sono Capri e Anacapri

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata dall'Ingv nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo nel Golfo di Napoli. Il sisma è avvenuto alle ore 00:03 di martedì 10 marzo 2026. L’epicentro è stato localizzato nel Golfo di Napoli e Capri, in Campania. Secondo le stime disponibili, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 414 chilometri. Tra le località che potrebbero aver avvertito la scossa ci sono Anacapri, a circa 8 chilometri dall’epicentro, e Capri, distante circa 10 chilometri.