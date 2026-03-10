Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto nel Golfo di Napoli, scossa di magnitudo 5.9

Cronaca

Il sisma è avvenuto alle 00:03 del 10 marzo. L’epicentro è stato localizzato tra il Golfo di Napoli e Capri, in Campania. La profondità stimata dell’evento sismico è di circa 414 chilometri. Tra le località che potrebbero aver avvertito la scossa ci sono Capri e Anacapri

ascolta articolo

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata dall'Ingv nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo nel Golfo di Napoli. Il sisma è avvenuto alle ore 00:03 di martedì 10 marzo 2026. L’epicentro è stato localizzato nel Golfo di Napoli e Capri, in Campania. Secondo le stime disponibili, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 414 chilometri. Tra le località che potrebbero aver avvertito la scossa ci sono Anacapri, a circa 8 chilometri dall’epicentro, e Capri, distante circa 10 chilometri. 

FOTOGALLERY

Ipa/Protezione Civile

1/16
Cronaca

Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile

Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Famiglia nel bosco, in arrivo a L'Aquila ispettori del ministro Nordio

Cronaca

La premier Giorgia Meloni critica la decisione dei giudici del Tribunale dei minorenni di...

Genova, 13enne cade da un muraglione: ricoverata in terapia intensiva

Cronaca

La ragazzina, precipitata nel vuoto in via al Santuario delle Grazie, nel quartiere di Genova...

Ragazza scomparsa nel Foggiano, si cerca nei campi a Borgo La Rocca

Cronaca

Di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, si sono perse le tracce dallo scorso 2 marzo. Le ricerche...

La Maddalena, è morto Luigi Nativi: il tiktoker aveva 18 anni

Cronaca

Il tiktoker originario de La Maddalena aveva 18 anni. A dare la notizia sui social è stata Alice...

Accordo col Bambino Gesù, équipe da Roma per far ripartire il Monaldi

Cronaca

Un'équipe di quattro specialisti dell'ospedale romano affiancherà il personale dell'azienda...

Cronaca: i più letti