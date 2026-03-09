Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La Maddalena, è morto Luigi Nativi: il tiktoker aveva 18 anni

Cronaca
Instagram

Il tiktoker originario de La Maddalena aveva 18 anni. A dare la notizia sui social è stata Alice Mordenti che gli ha dedicato una storia su Instagram. "Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo forte che nessuno può toccare", ha scritto la content creator. Si è unito al cordoglio anche il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai: "In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti"

ascolta articolo

Luigi Nativi, content creator originario de La Maddalena, è morto. Il tiktoker aveva 18 anni. A dare la notizia sui social è stata la collega Alice Mordenti che gli ha dedicato una storia su Instagram. "Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo forte che nessuno può toccare", ha scritto la content creator. Si è unito al cordoglio anche il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai. "In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti", ha scritto il primo cittadino.

Instagram Alice Mordenti

Il sindaco: "Stringiamoci con rispetto e umanità attorno a chi sta soffrendo"

Lai ha poi invitato al "rispetto, discrezione e silenzio, evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano". "La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci con rispetto e umanità attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi", ha concluso Lai. 

Cronaca: Ultime notizie

La Maddalena, è morto Luigi Nativi: il tiktoker aveva 18 anni

Cronaca

Il tiktoker originario de La Maddalena aveva 18 anni. A dare la notizia sui social è stata Alice...

Accordo col Bambino Gesù, équipe da Roma per far ripartire il Monaldi

Cronaca

Un'équipe di quattro specialisti dell'ospedale romano affiancherà il personale dell'azienda...

Terremoto, scosse nel Gargano magnitudo 3.2 e in Irpina magnitudo 2.8

Cronaca

Due scosse di terremoto si sono registrate nel sud Italia, una a 5 chilometri a est di Vico del...

Napoli, favoreggiamento all'immigrazione clandestina: 18 arresti

Cronaca

Destinatari della misura cautelare della custodia in carcere sono un dipendente dell’Ispettorato...

Famiglia nel bosco, in arrivo a L'Aquila ispettori del ministro Nordio

Cronaca

La premier Giorgia Meloni critica la decisione dei giudici del Tribunale dei minorenni di...

Cronaca: i più letti