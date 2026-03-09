La Maddalena, è morto Luigi Nativi: il tiktoker aveva 18 anni

Il tiktoker originario de La Maddalena aveva 18 anni. A dare la notizia sui social è stata Alice Mordenti che gli ha dedicato una storia su Instagram. "Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo forte che nessuno può toccare", ha scritto la content creator. Si è unito al cordoglio anche il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai: "In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti"

Luigi Nativi, content creator originario de La Maddalena, è morto. Il tiktoker aveva 18 anni. A dare la notizia sui social è stata la collega Alice Mordenti che gli ha dedicato una storia su Instagram. "Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo forte che nessuno può toccare", ha scritto la content creator. Si è unito al cordoglio anche il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai. "In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti", ha scritto il primo cittadino.