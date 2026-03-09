Due scosse di terremoto si sono registrate nel sud Italia, una a 5 chilometri a est di Vico del Gargano, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'altra in Irpinia vicino Forino. Tanta paura tra la gente, nessun danno segnalato

Nel Foggiano

Un terremoto di magnitudo Ml 3.2 in piena notte a 5 chilometri da Vico del Gargano e a 6 da Peschici, in provincia di Foggia con epicentro a una profondità di 35 chilometri, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita da numerosi cittadini soprattutto nei comuni dell'area garganica, ma non si segnalano danni e i vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento. Salgono a 15 le scosse registrate nel Foggiano dall'inizio dell'anno.