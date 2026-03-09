Offerte Sky
Terremoto, scosse nel Gargano di magnitudo 3.2 e in Irpina di magnitudo 2.8

Due scosse di terremoto si sono registrate nel sud Italia, una a 5 chilometri a est di Vico del Gargano, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'altra in Irpinia vicino Forino. Tanta paura tra la gente, nessun danno segnalato

Due scosse di terremoto nel Sud Italia: una di magnitudo 3.2  registrata in provincia di Foggia questa notte all'1.28 dall'Ingv. L’altra di magnitudo 2.8 registrata alle 7.28 di questa mattina a Forino, in provincia di Avellino. In entrambe nessun danno registrato. 

Nel Foggiano

Un terremoto di magnitudo Ml 3.2 in piena notte a 5 chilometri da Vico del Gargano e a 6 da Peschici,  in provincia di Foggia con epicentro a una profondità di 35 chilometri, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita da numerosi cittadini soprattutto nei comuni dell'area garganica, ma non si segnalano danni e i vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento. Salgono a 15 le scosse registrate nel Foggiano dall'inizio dell'anno.  

In Irpinia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 7.28 di questa mattina a un chilometro a Sud-Ovest di Forino, in provincia di Avellino, località non distante dalla provincia di Salerno. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato il movimento sismico a una profondità di 6 chilometri. Non vengono segnalati danni. La scossa è stata avvertita da molti cittadini, che lo comunicano sui social, sia dell'Irpinia che della Valle dell'Irno (Salerno).

