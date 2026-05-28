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Michela Brambilla indagata per false fatturazioni per programma tv sugli animali

Cronaca

La deputata di Forza Italia è coinvolta in un'inchiesta della Procura di Milano assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma tv 'Dalla parte degli animali' e a un meccanismo di sponsorizzazione

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La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma tv 'Dalla parte degli animali' e a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Gdf, come anticipato da 'la Repubblica' online e confermato da fonti qualificate. Perquisizioni in corso nella sede dell'Enci, ossia l'Ente nazionale cinofilia italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. 

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