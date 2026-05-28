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Omicidio Viareggio, pm chiede l'ergastolo per Cinzia Dal Pino: "Capace di intendere"

Cronaca

L'imprenditrice balneare di 65 anni è accusata di aver ucciso, investendolo più volte a bordo di un suv, il 52enne Noureddine Mezgui che le aveva rubato poco prima la borsa a Viareggio, in provincia di Lucca, nel settembre 2024. Nel frattempo, la perizia psichiatrica effettuata su Dal Pino ha escluso il vizio di mente, ritenendola quindi capace di intendere

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Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso, investendolo più volte a bordo di un suv, il 52enne Noureddine Mezgui che le aveva rubato poco prima la borsa. È questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Sara Polino nei confronti di Dal Pino, che travolse Mezgui a Viareggio, in provincia di Lucca, nel settembre 2024. Nel frattempo, la perizia psichiatrica effettuata sull'imprenditrice 65enne ha escluso il vizio di mente, ritenendola quindi capace di intendere. 

La richiesta di ergastolo

Redatta dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna, la perizia era stata depositata a fine aprile. I due professionisti sono stati ascoltati in aula e la corte ha chiuso l'istruttoria dibattimentale. Intanto, il pubblico ministero Polino ha ascoltato la difesa della donna, guidata da Enrico Marzaduri, e i legali di parte civile, gli avvocati Enrico Carboni e Gianmarco Romanini.

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