Scuola, alunni con disabilità quasi raddoppiati negli ultimi 10 anni

E' quanto emerge dal rapporto Istat 'L'inclusione scolastica negli alunni con disabilità'. Parallelamente aumentano anche i docenti per il sostegno (+6%) e gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (+7%). Migliora la formazione degli insegnanti per il sostegno: in cinque anni la quota di docenti specializzati è passata dal 63% al 78%; restano 57mila docenti senza una formazione

Nell'anno scolastico 2024/2025 prosegue l'aumento, osservato negli ultimi 10 anni, del numero di alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado: il 4,8% degli iscritti (quota quasi raddoppiata in 10 anni), per un totale di 377mila studenti, +5% rispetto al precedente anno scolastico. E' quanto emerge dal rapporto Istat 'L'inclusione scolastica negli alunni con disabilità'. Parallelamente aumentano anche i docenti per il sostegno (+6%) e gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (+7%). Migliora la formazione degli insegnanti per il sostegno: in cinque anni la quota di docenti specializzati è passata dal 63% al 78%; restano 57mila docenti senza una formazione. All'avvio dell'anno scolastico il 22% dei docenti per il sostegno non era stato ancora nominato e, a distanza di un mese, il 10% dei posti risultava ancora vacante. Il 59,7% degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante per il sostegno: il 50,4% nel passaggio dall'anno scolastico precedente, l'1,7% durante l'anno scolastico e il 7,4% in entrambi i casi. L'incremento, spiega l'Istituto di statistica, può essere spiegato da diversi fattori: una maggiore attenzione nel diagnosticare e certificare la condizione di disabilità tra i giovani, un aumento della domanda di assistenza da parte delle famiglie e una crescente sensibilità del sistema di istruzione ordinaria verso il tema dell'inclusione scolastica.

La distribuzione dei casi e i tipi di disabilità

La distribuzione per ordine scolastico evidenzia una decisa concentrazione di alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria di primo grado, dove la quota raggiunge il 6% degli iscritti. Valori più contenuti si osservano nella scuola dell'infanzia (3,4%) e nella secondaria di secondo grado (3,7%). Si confermano le marcate differenze di genere - 236 alunni ogni 100 alunne - in coerenza con le statistiche epidemiologiche che da tempo segnalano una maggiore diffusione tra i maschi dei disturbi del neurosviluppo, con particolare riferimento a quelli dello spettro autistico, dell'attenzione e del comportamento. La disabilità intellettivali e i disturbi dello sviluppo psicologico sono le condizioni più diffuse (ciascuna coinvolge il 36% degli alunni con disabilità); seguono i disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione (quasi un quinto degli studenti), meno frequenti sono la disabilità motoria (9%) e quella visiva o uditiva (circa 7%), con differenze poco rilevanti tra gli ordini scolastici. Più di uno studente con disabilità su quattro presenta limitazioni nell'autonomia; nel dettaglio, la difficoltà più frequente riguarda la comunicazione, che interessa il 20% degli alunni, e l'uso dei servizi igienici, segnalato nel 17% dei casi, mentre le limitazioni negli spostamenti e nell'alimentazione sono segnalate rispettivamente nel 12% e nel 7% dei casi. I bisogni degli studenti possono diventare più complessi in presenza di pluri-disabilità, condizione che riguarda il 37% degli alunni; in questo gruppo, la disabilità intellettiva coinvolge oltre la metà (52%) dei casi. La quasi totalità degli alunni con disabilità (il 98%) è in possesso di una certificazione di disabilità o di invalidità che consente l'attivazione del sostegno scolastico. Una quota residuale di alunni (1,5%) usufruisce del sostegno didattico pur in assenza di una certificazione (si tratta prevalentemente di alunni in attesa di certificazione o con problematiche borderline a cui la scuola decide di dedicare una parte delle risorse disponibili) e per il restante 0,5% non si hanno informazioni.