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Riciclaggio, disposta amministrazione giudiziaria per il Casinò di Saint-Vincent

Cronaca
©Ansa

La misura è stata emessa in relazione alle indagini della Guardia di finanza, coordinate dalla Procura di Aosta, su un sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco valdostana, nell'ambito delle quali a dicembre scorso erano state indagate una trentina di personee  sequestrati 5 milioni di euro

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Il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria per il Casinò di Saint-Vincent. Il decreto, il primo applicato a una casa da gioco, è stato notificato oggi. La misura è stata emessa in relazione alle indagini della Guardia di finanza, coordinate dalla procura di Aosta, su un sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco valdostana, nell'ambito delle quali a dicembre scorso erano state indagate una trentina di persone, tra cui alcuni dipendenti del Casinò e sequestrati 5 milioni di euro. 

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