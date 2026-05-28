La misura è stata emessa in relazione alle indagini della Guardia di finanza, coordinate dalla Procura di Aosta, su un sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco valdostana, nell'ambito delle quali a dicembre scorso erano state indagate una trentina di personee sequestrati 5 milioni di euro

Il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria per il Casinò di Saint-Vincent. Il decreto, il primo applicato a una casa da gioco, è stato notificato oggi. La misura è stata emessa in relazione alle indagini della Guardia di finanza, coordinate dalla procura di Aosta, su un sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco valdostana, nell'ambito delle quali a dicembre scorso erano state indagate una trentina di persone, tra cui alcuni dipendenti del Casinò e sequestrati 5 milioni di euro.