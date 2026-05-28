Chiusa l'autostrada del Brennero nella giornata di sabato 30 maggio. Il blocco, annunciato sul lato austriaco del Brennero per tutta la circolazione stradale, avrà una durata di otto ore: dalle 11 alle 19. Per questo, in Alto Adige sono previste limitazioni. L’autostrada A22 del Brennero sarà chiusa in direzione nord a partire da Vipiteno dalle 10.30 alle 20. Come si legge in un comunicato ufficiale, le autorità segnalano che, in presenza di forti code, la chiusura potrebbe essere anticipata ed estesa fino ai caselli di Bressanone, Chiusa o Bolzano.

Le limitazioni a Bolzano

Come riferisce una nota della polizia, dalle 7 alle 20 del 30 maggio è prevista la chiusura del tratto autostradale della A22 in direzione nord tra la Barriera di Vipiteno e il confine di Stato al Brennero, “con istituzione dell’uscita obbligatoria al casello di Vipiteno, per i veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore a 7,5 tonnellate”. E dalle 07 alle ore 20 non potranno circolare i veicoli adibiti al trasporto superiori a 7,5 tonnellate sulla SS49 dallo svincolo A22 Bressanone/Val Pusteria fino al confine di Stato di San Candido, sulla SS38 dalla fine della Merano-Bolzano fino alla località Spondigna (BZ) e sulla SS40 da località Spondigna fino al confine di Stato di Passo Resia (BZ). Nella stessa fascia oraria gli stessi veicoli non potranno circolare nemmeno sulle strade extraurbana della provincia di Bolzano.



Limitazioni a Trento

Come riferisce ancora il comunicato diffuso dalla polizia, è stato disposto per il 30 maggio anche il divieto di circolazione lungo la carreggiata nord dell’autostrada A22 ricadente nella provincia di Trento, dalle 6 alle 20, per tutti i veicoli adibiti al trasporto superiori a 7,5 tonnellate. Gli stessi veicoli non potranno circolare neppure sulle strade extraurbane della provincia di Trento dalle 7 alle 20.

Limitazioni in Veneto

Anche la Prefettura di Verona ha disposto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulla A22 in direzione Brennero, nel tratto compreso tra Verona Nord e il confine con la provincia di Trento, dalle 6 alle 20. L'obiettivo, come si legge in una nota ufficiale, è quello di “limitare le ripercussioni sulla viabilità ordinaria”. Le istituzioni raccomandano quindi di “limitare allo stretto necessario gli spostamenti lungo l’intera tratta della A22 nella giornata del 30 maggio e di evitare il transito in Alto Adige se la destinazione finale non si trova in quell’area”. Per chi dovrà raggiungere l’Austria, il percorso alternativo consigliato prevede "la deviazione lungo l’autostrada A4 Venezia–Udine e successivamente sulla A23 fino al valico di Tarvisio".

Fugatti: "Evitare i viaggi verso nord"

"Il Brennero non è solo un passo ma il cuore del corridoio alpino europeo: bloccarlo significa creare gravi disagi per imprese e automobilisti, sia in autostrada sia sulla viabilità ordinaria". A dirlo è stato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. "Pur garantendo il diritto a manifestare, le modalità di questa protesta sono inaccettabili. In questo momento è fondamentale che ognuno faccia la propria parte per attenuare i disagi e ridurre i rischi". "Invitiamo pertanto tutti coloro che non hanno stretta necessità a evitare di mettersi in viaggio in direzione nord nella giornata di sabato, seguendo con attenzione le indicazioni fornite dalle autorità competenti. La Protezione civile del Trentino attiverà la Sala operativa provinciale, che monitorerà in tempo reale l'evolversi della situazione, in pieno raccordo con A22 e il commissariato del governo di Trento. Di fronte a una situazione eccezionale è necessario fare leva sul senso di responsabilità e sulla collaborazione di tutti", conclude Fugatti.