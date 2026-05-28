Torna Pet Camper Tour, la campagna itinerante contro l'abbandono

Il progetto, giunto alla sesta edizione, è realizzato nell'ottavo centenario della morte del Santo che ha fatto della gentilezza e del rispetto il suo tratto distintivo. Dal 31 maggio al 5 luglio 2025, verranno allestiti giochi e laboratori nelle piazze per sottolineare l’importanza del rispetto della natura e di una corretta educazione stradale e per non abbandonare i propri compagni a 4 zampe ascolta articolo

Dal 31 maggio al 5 luglio 2026, torna Pet Camper Tour con "Super Fra". Giunta alla sesta edizione, la campagna itinerante contro l'abbandono e per la sicurezza stradale prende piede nell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, che trasforma idealmente il Santo in un moderno "Super Fra". Il progetto è realizzato con il patrocinio di Fnovi e Anas (Gruppo Fs) e con la partecipazione della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri. Testimonial dell'evento è Ares, il cane eroe poliziotto ora in pensione e mascotte della Questura di Roma.

La prima tappa sarà ad Assisi in omaggio al Santo San Francesco è stato il primo "Green Influencer" della storia che non postava su Instagram, ma che ha fatto della gentilezza e del rispetto i suoi "super poteri". L'invito è a rallentare la frenesia di tutti i giorni per sintonizzarsi con la natura e gli animali, cercando di vivere nel modo più sostenibile possibile. Per questo, la prima tappa del viaggio sarà proprio ad Assisi presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli il 31 maggio e il primo giugno. Il 13 e il 14 giugno ci si fermerà poi sul Lungolago di Castel Gandolfo, per sostare infine nel parco divertimenti di Magicland a Valmontone, in provincia di Roma, il 4 e il 5 luglio. Vedi anche Assisi, da oggi ostensione delle spoglie di San Francesco: cosa sapere

L'obiettivo è educare al rispetto della natura e a una corretta educazione stradale La campagna, itinerante e interattiva, è stata ideata dall’Associazione Pet Carpet e dalla sua presidente, la giornalista Federica Rinaudo, con lo scopo di scuotere le coscienze tramite esperienze, giochi e laboratori che sottolineano il prezioso valore degli animali nella vita quotidiana, il rispetto della natura e una corretta educazione stradale, che metta in sicurezza uomini e animali durante il viaggio. Il progetto è stato reso possibile grazie a realtà leader nel settore pet come PetStore Conad e Vitakraft, e in quello del green come Verdemax. Fedelmente agli obiettivi dell'iniziativa, sarà anche presentata una nuova campagna contro l'abbandono degli animali dell'Anas, dal titolo "Non abbandonare una parte di te". Leggi anche A Milano Marittima arriva "Dog Parade", un week end dedicato ai cani