"Dog Parade – Pet in the City” è il grande evento dedicato al mondo pet in programma il 30 e 31 maggio 2026. Due giornate dedicate agli animali, alle famiglie e alla condivisione nel cuore di Milano Marittima, con l’obiettivo di valorizzare un territorio sempre più pet friendly

Un week end all'insegna dell'amore per i cani. "DOG PARADE – PET IN THE CITY è il grande evento dedicato al mondo pet in programma il 30 e 31 maggio 2026. Due giornate dedicate agli animali, alle famiglie e alla condivisione, tra emozioni, incontri, attività cinofile, passeggiate, intrattenimento e momenti divulgativi nel cuore di Milano Marittima, con l’obiettivo di valorizzare un territorio sempre più pet friendly, accogliente e attento alle esigenze del turismo moderno. L’edizione 2026 avrà inoltre un significato speciale poiché si svolgerà in occasione del 25° anniversario di Robinson Pet Shop, realtà storica del territorio che da anni rappresenta un punto di riferimento per il mondo animale, il benessere e i servizi dedicati agli amici a quattro zampe.

Il programma

Nel corso delle due giornate saranno inoltre presenti attività cinofile teoriche e pratiche con Luca Pilato e Fabrizia Pagan dedicate a Canicross, Obedience, Sup Dog, Bikejoring, Scooterjoring e Agility Dog, insieme a momenti divulgativi sul rapporto uomo cane e sul benessere animale.



• Sabato 30 maggio, a partire dalle ore 15.00, si terrà inoltre il raduno Robinson Pet dedicato a Barboncini e Maltipoo, un momento di incontro e socializzazione pensato per famiglie, appassionati e amici a quattro zampe.



• Domenica 31 maggio, sempre dalle ore 15.00, spazio invece alle associazioni animaliste e ai canili del territorio con la partecipazione del Canile di Cervia, del Gruppo Volontari Canile di Forlì, del Cocker’s Angel Rescue e del Canile di Rimini. In occasione si svolgerà una sfilata dedicata ai cani in cerca di casa con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema delle adozioni e del benessere animale.



Importante anche la partecipazione di MyVet, realtà innovativa che presenterà la propria app dedicata al supporto veterinario H24, uno strumento utile per garantire assistenza, informazioni e tutela agli amici a quattro zampe anche durante soggiorni e vacanze. Tra i momenti più attesi del weekend, a partire dalle 17:00, anche la partecipazione di due DOG STAR ospiti dell’evento, protagoniste di incontri dedicati al pubblico e agli appassionati del mondo pet.