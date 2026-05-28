Datata 27 settembre 1981 e indirizzata all'amica di infanzia Katherine Hanbury, la lettera della principessa del Galles ripercorre il viaggio di nozze con l'attuale sovrano inglese. Sarà battuta all'asta il prossimo 17 luglio da Gorringe’s
Un'inedita lettera della principessa Diana, scritta durante la luna di miele con Re Carlo, sarà battuta all'asta da Gorringe’s. La missiva, datata 27 settembre 1981 e indirizzata all'amica di infanzia Katherine Hanbury, ripercorre il viaggio di nozze di Lady Diana con l'attuale sovrano inglese. Oltre alla lettera, scritta a Balmoral in Scozia, saranno battuti all'asta il prossimo 17 luglio anche altri cimeli rari appartenuti alla principessa del Galles, morta nel 1997 a seguito di un incidente a Parigi.
La lettera della principessa Diana all'amica Katherine
All'interno della lettera, la principessa parla di una luna di miele "meravigliosa". Dopo il matrimonio nella Cattedrale di St. Paul il 29 luglio 1981, i neosposi partirono in viaggio di nozze a bordo dello yacht reale Britannia, facendo tappa in Egitto e nelle isole della Grecia, per poi fare ritorno al Castello di Balmoral. “Con sole a non finire e, per fortuna, mare calmo… Ora siamo in Scozia e ci resteremo fino alla fine di ottobre, il che per noi è una vera gioia: adoro stare all’aria aperta tutto il giorno e detesto Londra!", ha scritto Lady Diana, come riporta il Telegraph. "È meraviglioso essere sposati – credo si possa dire con certezza dopo due mesi", continua. L'amicizia di Lady D con Hanbury risaliva ai tempi della scuola, tra il 1973 e il 1977, quando entrambe frequentavano la West Heath Girls’ School.