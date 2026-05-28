La lettera della principessa Diana all'amica Katherine

All'interno della lettera, la principessa parla di una luna di miele "meravigliosa". Dopo il matrimonio nella Cattedrale di St. Paul il 29 luglio 1981, i neosposi partirono in viaggio di nozze a bordo dello yacht reale Britannia, facendo tappa in Egitto e nelle isole della Grecia, per poi fare ritorno al Castello di Balmoral. “Con sole a non finire e, per fortuna, mare calmo… Ora siamo in Scozia e ci resteremo fino alla fine di ottobre, il che per noi è una vera gioia: adoro stare all’aria aperta tutto il giorno e detesto Londra!", ha scritto Lady Diana, come riporta il Telegraph. "È meraviglioso essere sposati – credo si possa dire con certezza dopo due mesi", continua. L'amicizia di Lady D con Hanbury risaliva ai tempi della scuola, tra il 1973 e il 1977, quando entrambe frequentavano la West Heath Girls’ School.