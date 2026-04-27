Kate Middleton all'Anzac Day, orecchini di zaffiro in omaggio a Lady D

Kate Middleton all'Anzac Day, look blu con orecchini di zaffiro in omaggio a Lady D. FOTO
La principessa di Galles ha indossato dei pendenti a goccia di zaffiro blu e diamanti appartenuti alla madre di William. Con un elegante look total blu, la futura regina britannica ha preso parte alle commemorazioni a Londra per i soldati australiani e neozelandesi caduti durante la Prima guerra mondiale
- Kate Middleton ha rappresentato la famiglia reale britannica durante la cerimonia di commemorazione dell’Anzac Day a Londra. Il 25 aprile, Australia e Nuova Zelanda ricordano i soldati dell’ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) caduti combattendo durante la Prima guerra mondiale.
- La principessa di Galles ha preso parte alla commemorazione “per tutti gli australiani e neozelandesi che hanno dato così tanto in servizio”, come si legge in un post pubblicato su Instagram dalla Royal Family.
- Per l'occasione, la futura regina d'Inghilterra ha indossato un look total blu, elegante e raffinato. Kate Middleton ha optato per un abito cappotto a doppiopetto blu navy con risvolto bianco dal taglio dritto e lineare.
- Appuntata al bavero bianco, ben visibile per il contrasto di colore, la spilla con il papavero rosso: tradizionale simbolo del ricordo dei caduti di guerra.
- A completare l’abbigliamento una mini bag a mano con manico corto in blu tono su tono. Ai piedi delle decolleté che slanciano la figura dello stesso colore del resto del look.
- Ad aggiungere il tocco di classe è il cappellino indossato dalla moglie del principe William. Il capo è firmato Jane Taylor London. Come di consueto, Kate Middleton ha optato per un trucco semplice e leggero: occhi messi in evidenza da un velo di ombretto scuro e labbra leggermente rosate.
- Il retro del cappellino indossato dalla principessa presenta un fiocco blu, tono su tono, che spicca grazie alla semplice ma efficace acconciatura. Kate ha scelto di fare un mezzo raccolto che lascia i capelli lunghi sciolti sulle spalle, mossi da leggere onde.
- A impreziosire il look degli orecchini a goccia di zaffiro blu e diamanti appartenuti a Lady Diana. Un omaggio di Kate Middleton alla suocera, completato da anello e collana abbinati.
- Kate Middleton ha partecipato prima alla cerimonia del Cenotafio insieme all'Alto commissario per la Nuova Zelanda, Hamish Cooper, e all'Alto commissario per l'Australia, Jay Weatherill.
- Poi la principessa di Galles si è spostata a piedi all'Abbazia di Westminster per la cerimonia di commemorazione dell’Anzac Day.