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Kate Middleton in abito lilla al ricevimento per i 100 anni della Regina Elisabetta. FOTO

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©Getty

Le celebrazioni sono durate per l’intera giornata del 21 aprile. Carlo e Camilla si sono recati al British Museum per vedere il progetto del memoriale dedicato a Elisabetta che sorgerà a St. James Park. Poi il ricevimento a Buckingham Palace con la famiglia reale. Al collo della principessa Kate una collana di perle appartenuta alla defunta sovrana

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