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LA COLLANA DELLA REGINA Ad arricchire il look ci ha pensato la preziosa collana di perle indossata al collo dalla principessa. La collana in tre fili ha un valore inestimabile perché appartenuta proprio alla regina Elisabetta. Indossarla significa rendere omaggio alla defunta sovrana e sancire un legame tra le due donne. La collana di perle è stata abbinata a degli orecchini pendenti.