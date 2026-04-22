Kate Middleton in abito lilla al ricevimento per i 100 anni della Regina Elisabetta. FOTO
Le celebrazioni sono durate per l’intera giornata del 21 aprile. Carlo e Camilla si sono recati al British Museum per vedere il progetto del memoriale dedicato a Elisabetta che sorgerà a St. James Park. Poi il ricevimento a Buckingham Palace con la famiglia reale. Al collo della principessa Kate una collana di perle appartenuta alla defunta sovrana
- Il 21 aprile 2026 è stato celebrato quello che sarebbe stato il centesimo compleanno della regina Elisabetta II. Molti eventi sono stati organizzati per l’occasione ma quello più atteso è stato il ricevimento a Palazzo a cui sono stati invitati i rappresentanti delle tante associazioni di volontariato di cui la sovrana era madrina.
- All’evento erano presenti tutti i membri della famiglia reale. In foto, da sinistra: la duchessa di Gloucester, il duca di Gloucester, il duca di Kent, la principessa del Galles, il principe di Galles, il re Carlo III, la regina Camilla, la principessa reale, il duca di Edimburgo, la principessa Alessandra e la duchessa di Edimburgo.
- Al ricevimento a Palazzo erano presenti ovviamente anche gli eredi al trono: il principe William e la moglie Kate Middleton, principessa del Galles.
- Durante il ricevimento, Kate si è intrattenuta con gli ospiti, parlando e sorridendo a tutti. La principessa di Galles, che non si mostrava in pubblico dalla messa di Pasqua dello scorso 5 aprile, è apparsa raggiante e in ottimo stato di salute.
- All’inizio della giornata in ricordo dei cento anni dalla nascita della regina Elisabetta, il figlio Carlo ha diffuso un videomessaggio per celebrare la sua “adorata mamma”. "Non sarebbe felice del mondo di oggi", ha sottolineato Carlo III, facendo un riferimento alle divisioni e ai conflitti a livello globale, pur senza citarli direttamente.
- Nel video, registrato all'inizio del mese nella biblioteca del castello di Balmoral, dove la regina si spense l'8 settembre del 2022 a 96 anni, Carlo III appare in piedi circondato dai volumi della residenza reale, mentre sullo sfondo si intravedono due foto della sovrana. Nel breve filmato anche molte immagini sulla vita della regina.
- Prima del ricevimento serale a Palazzo, la famiglia reale è stata impegnata in altri eventi. Re Carlo e la moglie Camilla sono infatti stati al British Museum per vedere il progetto del memoriale dedicato a Elisabetta a Londra, nel suggestivo St. James Park.
- Proprio a St. James Park è prevista una statua in bronzo della sovrana da giovane, opera di Martin Jennings, che trae ispirazione dal ritratto del 1955 realizzato dall'artista italiano Pietro Annigoni. Mentre a 20 metri dietro la struttura sarà collocata una statua più piccola del principe consorte Filippo, morto nel 2021.