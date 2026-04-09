Regina Elisabetta II, a Buckingham Palace una mostra ricorda il suo stile unico. FOTO
“Queen Elizabeth II: Her Life in Style” è il titolo di una mostra - aperta a Londra dal 10 aprile al 18 ottobre - che celebra la defunta sovrana anche come icona di stile: tra abiti, gioielli, cappellini e borsette, la collezione raccoglie circa 300 articoli indossati dalla regina in occasioni pubbliche e private. L’evento fa parte delle celebrazioni per il centenario della nascita della sovrana, che ricorre il prossimo 21 aprile
- Il 21 aprile 2026 la regina Elisabetta II avrebbe compiuto 100 anni: la sovrana, che detiene il record del trono più lungo nella storia britannica, è nata nel 1926 ed è morta l’8 settembre del 2022. Per il centenario della sua nascita, nel Regno Unito sono in programma diversi eventi. Tra questi, una mostra dedicata al suo stile inconfondibile.
- Il titolo della mostra, la più grande mai organizzata sul guardaroba della regina, è “'Queen Elizabeth II: Her Life in Style”. È stata inaugurata a Londra, a Buckingham Palace, oggi 9 aprile ed è aperta al pubblico dal 10 aprile fino al 18 ottobre.
- La mostra raccoglie una collezione di circa 300 articoli: abiti iconici, borsette e cappellini immortalati in molte immagini, poi gioielli e scarpe, tutte cose indossate dalla regina Elisabetta nel corso degli anni negli impegni istituzionali ma anche in privato.