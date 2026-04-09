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Mostra stile regina Elisabetta II

Regina Elisabetta II, a Buckingham Palace una mostra ricorda il suo stile unico. FOTO

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©Ansa

“Queen Elizabeth II: Her Life in Style” è il titolo di una mostra - aperta a Londra dal 10 aprile al 18 ottobre - che celebra la defunta sovrana anche come icona di stile: tra abiti, gioielli, cappellini e borsette, la collezione raccoglie circa 300 articoli indossati dalla regina in occasioni pubbliche e private. L’evento fa parte delle celebrazioni per il centenario della nascita della sovrana, che ricorre il prossimo 21 aprile

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