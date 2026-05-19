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Salute mentale, quante sono le persone in cura in Italia e quanto spende lo Stato? I dati

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Il tema è diventato sempre più centrale dopo la pandemia di Covid. Negli ultimi anni c’è stato un aumento nel numero di utenti assistiti dal Sistema sanitario nazionale. I fondi però non sono abbastanza e c’è una costante carenza di personale. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, del 18 maggio

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