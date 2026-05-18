Sky Cube 18/5 - Il sistema di cure psichiatriche è efficace?

Quanto accaduto a Modena, con l’auto lanciata sulla folla e l’aggressione ad alcuni passanti ha riaperto il dibattito sulla salute mentale e sulla gestione dei percorsi di cura nei servizi psichiatrici. Al centro ci sono le “cure sospese”, la continuità assistenziale e il trattamento delle persone con un pregresso di patologie psichiatriche. Nella puntata di oggi di Sky Cube Tonia Cartolano dialoga con Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Modena