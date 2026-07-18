Incendi tra Nuorese e Oristanese: gravissimi i danni

La Sardegna affronta una nuova emergenza incendi. Nella piana di Ottana, le fiamme hanno devastato almeno 500 ettari, lasciando tra campagne e pascoli un “paesaggio lunare”: così lo ha descritto Michele Corda, Sindaco di Noragugume. Sono ingenti anche i danni ad aziende agricole e allevamenti: “Ci sono aziende dove è andata in fumo la riserva di foraggio di tutto l’anno” continua Corda. Segnalata anche un'ingente perdita di bestiame. Ad Aglientu il fuoco è tornato ad avanzare tra pineta e macchia mediterranea: in azione elicotteri e Canadair per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.