Scalatore salvato sulle Apuane, trasferito in ospedale

Si è concluso il soccorso dello scalatore di 28 anni rimasto bloccato sulla parete nord del Pizzo d'Uccello dopo una caduta di 35 metri. Recuperato dall'elisoccorso Pegaso 3 con il medico, è stato trasferito in codice giallo al Nuovo Ospedale Apuano di Massa.
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