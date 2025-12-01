Frutta e verdura di stagione, la spesa di dicembre. FOTO
In questo mese i prodotti della terra tipici cambiano, prestandosi a preparazioni tipiche della stagione più fredda. Vediamo cosa possiamo mettere nel carrello della spesa per il mese di dicembre
- Seguendo il calendario di frutta e verdura di stagione, potremo scegliere con più attenzione che cosa mettere nel carrello della spesa, mangeremo in modo più sano e ecologico e acquisteremo frutta e verdura fresca e buona
- Tra gli ortaggi tipici di questo mese c'è il sedano rapa: è ricco di sali minerali come selenio, calcio, ferro, fosforo, iodio, magnesio, manganese e potassio ma contiene anche diverse vitamine, tra cui la A e la C
- Anche la barbabietola rossa non può mancare nella spesa di dicembre: contiene sodio, calcio, potassio, ferro, magnesio e fosforo. È considerata un ottimo alimento per la reintegrazione degli sali minerali nell'organismo
- Inoltre, non possono mancare i broccoli: anche quest'ortaggio è ricco di sali minerali, fibre e vitamine
- E cosa dire del radicchio rosso? Offre diverse proprietà benefiche all'organismo: aiuta la digestione, purifica il fegato e grazie al contenuto di calcio rinforza le ossa
- Anche gli spinaci sono tipici del mese di dicembre: il contenuto di luteina si è rivelato importante per proteggere la retina e la salute degli occhi, ma hanno anche proprietà antinfiammatorie, lassative e rinforzano il sistema immunitario
- Non solo verdura, ma anche la frutta. A tavola, nel mese di dicembre, non può mancare il pompelmo, che se consumato a fine pasto può stimolare la corretta digestione
- Ed ecco le arance: ottima fonte di vitamina C, sono perfette per contrastare virus e malanni di stagione, ma sono anche ricche di sostanze antiossidanti che combattono i radicali liberi
- In questo mese invernale puoi trovare i kiwi: anche questo frutto è ottimo per rinforzare il sistema immunitario ma grazie alla vitamina C è in grado di controllare il tasso del colesterolo cattivo nel sangue
- Tipico di questo mese è anche il melagrana: oltre a stimolare i recettori della serotonina che contrasta la depressione sembra essere in grado di abbassare il colesterolo e la pressione sanguigna
- Infine, sulla tavola delle feste non può mancare la frutta secca: antinfiammatoria e antiossidante, regola la funzione dell'intestino