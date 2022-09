Frutta e verdura di stagione, la spesa di settembre. FOTO

Con settembre arriva l’autunno e cambiano anche i raccolti. Dall’orto alla frutta, la natura regala altre prelibatezze da portare in tavola per seguire un’alimentazione sana ed equilibrata ma anche saporita e succulenta. Con l’addio dell’estate, anche il carrello della spesa subisce trasformazioni importanti. Arrivano i primi frutti autunnali a colorare con tinte più calde i nostri piatti: è la natura che si trasforma e ci regala prodotti freschi e genuini per preparazioni di stagione