L'acqua frizzante può aiutare a dimagrire? La tesi di uno studio

Serviranno sperimentazioni più ampie in futuro per approfondire ulteriori aspetti, ma secondo uno scienziato dell'Ospedale neurochirurgico di Tesseikai, in Giappone, l'acqua frizzante può essere in qualche modo un alleato per perdere peso. Lo scienziato ha condotto uno studio sul tema, pubblicato di recente sul British Medical Journal Nutrition Prevention & Health