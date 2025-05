Israele colpisce Gaza, 100 obiettivi in 24 ore: morti 9 bambini. LIVE

"La gestione della migrazione sarà una priorità del nuovo Patto per il Mediterraneo". Lo spiega al Corriere della Sera Dubravka Šuica, commissaria al Mediterraneo che ha il compito di sviluppare la cooperazione con i Paesi che vi si affacciano. "Forniamo sostegno alla gestione delle frontiere, ai rimpatri volontari e alla protezione, nel pieno rispetto dei diritti umani - prosegue - . Vediamo già progressi concreti: nei primi quattro mesi del 2025, gli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Ue sono diminuiti del 27%". L'Ue sta valutando accordi per la creazione di hub per il rimpatrio. "L'idea degli hub è inclusa nella nuova proposta della Commissione sul regolamento sui rimpatri, ora all'esame dei colegislatori: definisce il quadro giuridico e le condizioni per la loro creazione - spiega -. Non è stato concluso finora alcun accordo sugli hub". La maggioranza dei Paesi Ue ha chiesto alla Commissione di rivedere l'accordo di associazione con Israele. "Una chiara maggioranza di Stati membri si è espressa a favore della revisione. È un segnale forte da parte dell'Ue che conferma le gravi preoccupazioni per la situazione umanitaria a Gaza - sottolinea -. La revisione dell'adempimento degli obblighi da parte di Israele sarà effettuata dai servizi competenti della Commissione e dal Seae. Non posso fare ipotesi sui tempi, ma il processo è stato avviato". "La situazione a Gaza è inaccettabile. L'Ue è il principale donatore internazionale per il popolo palestinese. Dal 2023 abbiamo mobilitato oltre 450 milioni di euro in aiuti umanitari e lanciato il ponte aereo umanitario Ue - conclude -. La soluzione dei due Stati rimane l'unica via d'uscita praticabile".