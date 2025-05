Mohammed Sinwar, morto il leader di Hamas a Gaza. Cosa succede ora

La morte del fratello Yahya Sinwar

Le immagini di Yahya Sinwar ferito gravemente, con la testa coperta da uno straccio, incalzato da un drone dell'Idf contro cui lancia un bastone, sono entrate nella storia della guerra e del Medio Oriente. L'esplosione che ne è seguita ha segnato la fine del terrorista più sanguinario di Hamas, che minacciò di "abbattere il confine con Israele e strappare il cuore dai loro corpi". Dopo la morte di Yahya Sinwar, con Hamas in crisi di leadership politica a Gaza, Muhammed ha ereditato il suo posto. Non meno feroce del fratello, ha costruito il suo potere nell'ombra, architettando una rete logistica da cui agire senza essere visto né colpito.

Chi era Muhammed Sinwar

Nato nel 1975, quattordici anni dopo il fratello maggiore Yahya, Muhammed Sinwar è stato protagonista di una serie di operazioni che hanno segnato la sorte di Gaza. Noto per la brutalità nell'omicidio di presunti collaborazionisti, Muhammed Sinwar trasformò in una missione l'idea di far uscire il fratello Yahya dal carcere israeliano. Oltre ad aver ideato il rapimento del soldato dell'Idf Gilad Shalit con questo scopo, tenendolo in cattività per cinque anni e mezzo nella Striscia al buio (fino a che non si arrivò allo scambio), è stato anche il principale artefice della costruzione di centinaia di tunnel sotterranei strategici: una rete di gallerie che in 19 mesi di guerra hanno impedito all'esercito di trovare gli ostaggi. Nel 2011 il militare fu infatti rilasciato, insieme a 1.000 detenuti palestinesi. Primo fra tutti, Yahya che stava scontando cinque ergastoli per aver ucciso con le sue mani presunti traditori. La liberazione fu firmata dal leader israeliano, Benyamin Netanyahu. Mentre Yahya era considerato il capo politico e lo stratega di Hamas, Muhammed ricopriva il ruolo di condottiero militare.