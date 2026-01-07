Un ragazzo di 14 anni è stato investito e ucciso ieri sera da un autobus a Gerusalemme durante una manifestazione contro l'arruolamento. L'autista dell'autobus è stato arrestato e portato via per essere interrogato. Altri tre giovani dimostranti haredi sono rimasti leggermente feriti nell'incidente.

L'Iran ha giustiziato questa mattina un uomo di nome Ali Ardestani con l'accusa di "spionaggio per il Mossad e fornitura di informazioni sensibili a Israele". "Ardestani era stato assunto dal Mossad tramite Internet e aveva inviato immagini e filmati da determinati luoghi in Iran e informazioni su determinati obiettivi ai servizi segreti. Riceveva il pagamento tramite valuta digitale", si legge in una dichiarazione della magistratura, citata dall'Irna. Ardestani avrebbe confessato legami con agenti del Mossad all'interno e all'esterno del Paese e di aver chiesto una ricompensa di un milione di dollari e un visto per la Gran Bretagna.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: