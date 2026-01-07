Offerte Sky
Israele, 14enne ucciso da bus durante protesta ultraortodossi contro arruolamento. LIVE

live Mondo
©Getty

ll ragazzo è stato investito e ucciso ieri sera da un autobus a Gerusalemme durante una manifestazione contro l'arruolamento. L'Iran ha giustiziato questa mattina un uomo di nome Ali Ardestani con l'accusa di "spionaggio per il Mossad e fornitura di informazioni sensibili a Israele"

Un ragazzo di 14 anni è stato investito e ucciso ieri sera da un autobus a Gerusalemme durante una manifestazione contro l'arruolamento. L'autista dell'autobus è stato arrestato e portato via per essere interrogato. Altri tre giovani dimostranti haredi sono rimasti leggermente feriti nell'incidente.

L'Iran ha giustiziato questa mattina un uomo di nome Ali Ardestani con l'accusa di "spionaggio per il Mossad e fornitura di informazioni sensibili a Israele". "Ardestani era stato assunto dal Mossad tramite Internet e aveva inviato immagini e filmati da determinati luoghi in Iran e informazioni su determinati obiettivi ai servizi segreti. Riceveva il pagamento tramite valuta digitale", si legge in una dichiarazione della magistratura, citata dall'Irna. Ardestani avrebbe confessato legami con agenti del Mossad all'interno e all'esterno del Paese e di aver chiesto una ricompensa di un milione di dollari e un visto per la Gran Bretagna. 

Iran, giustiziato un uomo accusato di spionaggio per il Mossad

Media: un 14enne il manifestante haredi ucciso da bus

L'adolescente haredi investito e ucciso ieri sera da un autobus a Gerusalemme durante una manifestazione contro l'arruolamento è stato identificato come Yosef Eisenthal, 14 anni; lo scrive il Times of Israel. Eisenthal era residente nel quartiere Ramot di Gerusalemme. L'autista dell'autobus e' stato arrestato e portato via per essere interrogato. Altri tre giovani dimostranti haredi sono rimasti leggermente feriti nell'incidente. 

Israele: 1 morto e 3 feriti in proteste ebrei ultraortodossi contro coscrizione

Una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite ieri sera durante una protesta a Gerusalemme contro una legge che prevede la coscrizione degli ebrei ultraortodossi nell’esercito israeliano. E' quanto riferiscono i soccorritori. Un autobus ha investito tre pedoni, ferendoli lievemente, per poi proseguire la marcia e colpire un ragazzo di 14 anni che è rimasto intrappolato sotto il veicolo. La polizia israeliana ha affermato che l’autobus era stato "bloccato dai rivoltosi" e che l’autista era stato "aggredito" prima dell’incidente. Fonti della polizia, citate dai media israeliani, hanno escluso che si sia trattato di un attentato terroristico.

