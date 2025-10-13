Jared Kushner, chi è il genero di Trump e il ruolo tra Israele e Hamas

Dopo la sconfitta elettorale di Trump nel 2020 e l'attacco al Campidoglio del 2021, Kushner si allontana dalla scena politica anche a causa di alcuni problemi di salute. Assente nel corso della campagna elettorale del 2024, rimane lontano anche nei primi mesi della seconda Amministrazione Trump, nonostante la fiducia del presidente, già incassata a più riprese nel corso del primo mandato (di lui Trump ha più dichiarato che è "un bravo ragazzo" e di avere "totale fiducia in lui"). Grazie ai suoi contatti nell'area è una delle menti insieme a Steve Witkoff, inviato speciale nell'area e proveniente anche lui dal mondo immobiliare, dell'accordo di tregua tra Hamas e Israele. Da quanto emerso, la svolta per l'ok alla prima fase dell'accordo di pace per Gaza è avvenuta quando lo stallo dei colloqui indiretti è stato sbloccato da un incontro diretto a Sharm el Sheik tra gli emissari di Trump - Witkoff e Kushner - e i dirigenti di Hamas. Come ha dichiarato lo stesso Kushner poco tempo fa: “A occuparsi di trattative internazionali di solito sono i diplomatici e gli accademici, gente di indubbia esperienza. Quando sei un uomo d’affari, l’approccio alle trattative è diverso. È un altro genere di sport”.

Per approfondire: Donald Trump, la storia del 47° presidente Usa. FOTO