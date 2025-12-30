Elezioni nel mondo, da Usa al Brasile: dove e quando si vota nel 2026

Ottobre sarà un mese ricco di appuntamenti elettorali. Entro e non oltre il 3 del mese (quindi potrebbe anche avvenire a settembre) si devono svolgere le elezioni parlamentari in Lettonia, dopo la fine del mandato del Saeima, il Parlamento lettone, eletto nel 2022. Il 4 poi, sempre in Europa, è il turno della Bosnia Erzegovina con le elezioni generali che decideranno la composizione della presidenza così come dei governi nazionali, di entità e cantonali. Lo stesso giorno, il 4 ottobre, gli occhi del mondo saranno puntati sul Brasile. Con le elezioni generali si scelgono il presidente e il suo vice, i membri del Congresso nazionale, i governatori, i vicegovernatori e le assemblee legislative di tutti gli Stati e il consiglio distrettuale di Fernando de Noronha. Se nessun candidato alla presidenza o al governatore riceve la maggioranza dei voti validi al primo turno, il 25 ottobre si terrà un ballottaggio. Il presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva è idoneo per un quarto mandato e ha annunciato la sua intenzione di cercare la rielezione. Altra data chiave è il 27 ottobre: entro quel giorno si voterà (ma il giorno preciso ancora non si sa) per le elezioni legislative Israele che determineranno i 120 membri della Knesset, il Parlamento monocamerale del Paese, e quindi il nuovo governo. Infine, entro il 31 del mese si devono svolgere le elezioni generali in Danimarca. La composizione del Parlamento definirà il futuro primo ministro.