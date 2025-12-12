Perché la Bulgaria non riesce a uscire dalla sua crisi politica

La caduta del governo guidato da Zhelyazkov è l’esito di settimane di proteste contro la nuova legge di bilancio, percepita come un aggravio fiscale e un simbolo dell’inefficienza politica del Paese. La mobilitazione della Gen Z ha trasformato il malcontento in un movimento di massa e la crisi istituzionale ora si intreccia con le fragilità strutturali dello Stato. E mentre l'Ue osserva con crescente inquietudine, il futuro politico di Sofia resta sospeso