Mondo

Perché la Bulgaria non riesce a uscire dalla sua crisi politica

Luciana Grosso

Ispi
Rosen Zhelyazkov - Getty Images

La caduta del governo guidato da Zhelyazkov è l’esito di settimane di proteste contro la nuova legge di bilancio, percepita come un aggravio fiscale e un simbolo dell’inefficienza politica del Paese. La mobilitazione della Gen Z ha trasformato il malcontento in un movimento di massa e la crisi istituzionale ora si intreccia con le fragilità strutturali dello Stato. E mentre l'Ue osserva con crescente inquietudine, il futuro politico di Sofia resta sospeso 

