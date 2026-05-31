Quattro case di riposo, quattro giornate di inclusione reciproca e quattro categorie: l’Accoglienza, che sa di rose e di aperitivo in giardino, il Pasto, che profuma di salsiccia, polenta e funghi, l’Attività, che prevede barzellette in dialetto e musicoterapia, e l’Emozione e la Simpatia, che fanno dimenticare la solitudine. Poi, come nel programma dello Chef Alessandro Borghese, gli ospiti scelgono la struttura più meritevole. Uno scambio umano dove gli anziani sono protagonisti, e il loro benessere è l'obiettivo